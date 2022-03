Dani Fernández, es integrante de Auryn, está desarrollando una exitosa carrera en solitario y, si su debut ‘Incendios’ debutaba en el número 2 de la lista de álbumes española en el año 2019, bloqueado por Alejandro Sanz, su segundo trabajo ‘Entre las dudas y el azar’ alcanza por fin el número 1. Por cierto, la artista emergente Yarea, pareja de Fernández, es co-autora de todas las canciones del disco a excepción de la última, una versión de Supersubmarina.



El resto de entradas en la lista de álbumes son discretas. Una mención especial merece ‘Mil i una nits i uns quants dies’, el primer disco de la banda catalana Sau en casi 25 años, que entra en el número 60 gracias a las ventas digitales y a las ventas de su edición en CD en su página web y también en multitud de supermercados Condis repartidos por toda Cataluña (en serio).

En una parte más baja de la tabla, el nuevo disco homónimo (con arroba adjunto) de Danny Ocean entra en el 91, ‘Algo salvaje’ de Bambino en el 96 y ‘The Party en la casa’ de Ptazeta y Juacko en el 98, en lo que supone un dato decepcionante tras el éxito de singles de Ptazeta como ‘Mami’ o su tema con Bizarrap, ninguno de los cuales, no obstante, forma parte de la secuencia de este trabajo.





Por último, esta semana hay una serie de vinilos que entran en su tabla específica de manera exclusiva, el nuevo EP conjunto de Khruangbin y Leon Bridges, que entra en el número 14, y el nuevo trabajo de Metronomy, que aparece en el 63. Dani Fernández es número 1 también en la tabla de vinilos, Los Zigarros colocan la reedición de ‘A todo que sí’ en el 3 y Santi Araújo, ex integrante de La Familia, ingresa ‘Suelta Ø Muerde’ en el 21.

Además, llegan a la tabla una serie de reediciones como las de ‘Caramba’ de Lee Morgan en el 38, ‘Sketches of Spain’ de Miles Davis en el 50, ‘My Favorite Thinigs’ de John Coltrane en el 61, ‘Songs to Learn and Sing’ de Echo and the Bunnymen en el 71 o ‘Jazz Samba’ de Stan Getz y Charlie Byrd en el 78.