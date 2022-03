El F.C. Barcelona y el gigante del streaming Spotify han anunciado este martes un acuerdo de patrocinio por 280 millones de euros, ha confirmado Expansión. A partir del 1 de julio de 2022, el nombre de la plataforma sueca aparecerá en la parte delantera de las camisetas de los equipos masculinos y femeninos del Barça, así como en los kits de entrenamiento, y además el Camp Nou pasará a llamarse Spotify Camp Nou a partir de esa fecha y por los próximos cuatro años.

En un comunicado, Spotify y el Barça anuncian que «en el marco de la alianza, ambas entidades trabajarán de forma conjunta para crear nuevas oportunidades que permitan convertir la camiseta en un espacio que pueda rendir homenaje a distintos artistas de todo el mundo». Los nombres de artistas como Shakira, The Weeknd o Justin Bieber podrán aparecer en las camisetas que los jugadores llevarán sobre el campo, a modo de promoción de sus campañas de discos o giras, en el caso de haberlas.

En la imagen promocional del acuerdo, estos tres artistas aparecen entre retratos de Piqué (pareja de Shakira), Alexia o Pedri, y en una de las camisetas oficiales lleva estampado el logo de «MOTOMAMI».

With the Spotify agreement, Barcelona’s jerseys could feature names of Justin Bieber, BTS, Shakira among others singers.

