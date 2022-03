Soccer Mommy compara el amor con un subidón en ‘Shotgun’

Soccer Mommy publica disco tras la buena aceptación de ‘Color Theory‘. El nuevo álbum de Sophie Allison se llama ‘Sometimes, Forever’ y se inspira «en el concepto de que ni el dolor ni la felicidad son permanentes». Según su sello, «‘Sometimes, Forever’ es una nueva mirada a la mente de una artista que sintetiza todo. Esto es, sonidos retro, tumulto personal y el desorden identificable de la vida moderna». Saldrá casi justo dentro de 3 meses, el 24 de junio.

El disco está producido por Daniel Lopatin de Oneohtrix Point Never, aunque es difícil adivinarlo por lo primero que escuchamos. El primer single es ‘Shotgun’ y compara el amor con un subidón químico. Explica ella misma: “‘Shotgun’ tiene que ver con la alegría de perderse en el amor. Quería que capturara los pequeños momentos de una relación que se quedan contigo”.

El vídeo de Kevin Lombardo trata de capturar «el tira y afloja entre el deseo de Allison de hacer arte significativo y su escepticismo sobre la mecánica del arribismo, así como el caos administrativo ingenuo que conlleva».

01 Bones

02 With U

03 Unholy Affliction

04 Shotgun

05 newdemo

06 Darkness Forever

07 Don’t Ask Me

08 Fire in the Driveway

09 Following Eyes

10 Feel It All The Time

11 Still



