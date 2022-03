Disco de la Semana: Destroyer baila su crisis existencial

Destroyer ha vuelto esta semana en plena forma con ’LABYRINTHITIS’. Será nuestro “Disco de la Semana”. Sorprende que después de dos adelantos tan raros como ‘Tintoretto, It’s for You’ y ‘June’, el álbum se entregue tanto a la pista de baile. Es algo que se apreciaba en el tercer adelanto, ‘Eat the Wine, Drink the Bread’, pero también en muchas otras canciones del largo.

Los temas del álbum son la fama, la muerte o el reencuentro con el Dan Bejar 20 años más joven. ’It Takes a Thief’, que hoy seleccionamos como “Canción del Día”, parece hablar de la frustración, como refleja ese estribillo que dice “intento salir fuera, y entonces una avalancha irrumpe camino a ninguna parte”. Y al final parece mencionar también el ocaso cuando, tras introducir el título de la composición (“hace falta un ladrón para coger a un ladrón”) habla de las hojas que caen de los árboles y arden, como “forma de decir adiós”.

‘It Takes a Thief’ no es la producción más bailable de ‘LABYRINTHITIS’. ‘Suffer’ es de sus temas en la línea de New Order y ‘The States’ podría ser una producción de DFA. Lo que sí es ‘It Takes a Thief’ es una producción vibrante de ritmo trotón en la que parece que cualquier cosa puede pasar. Ora unos arreglos a lo Style Council o Divine Comedy, ora una percusión tipo cencerro que aparece únicamente en un compás. Puede que ‘It Takes a Thief’ nunca sea un single de Destroyer ni una canción fundamental en su carrera, pero sí es una de esas grabaciones que sirve para dar cuerpo a un disco, en concreto a este, su mejor obra desde ‘Poison Season‘ (2015) o incluso ‘Kaputt‘ (2011).



