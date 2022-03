ABBA anuncia el box set de toda su discografía

¡Aviso a fans y coleccionistas! Preparen sus bolsillos. ABBA acaba de anunciar el “box set” de toda su discografía tanto en CD como en vinilo. Esta caja contiene todos los álbumes de la banda incluyendo el último disco ‘Voyage’, y además del box en formato CD y en vinilo, también se va a lanzar un tercer box edición limitada de todos los vinilos Picture Disc.

El catálogo de ABBA es de sobra conocido, pero aparte del clásico ‘ABBA Gold’, es difícil encontrar en casa cualquier álbum que no se trate de un recopilatorio. Para todo aquel que no tenga claro qué canción pertenece a qué disco o quiera refrescar la memoria, puede encontrar aquí la review de los álbumes ‘The Visitors’, ‘Voulez-Vous’, ‘The Album’, ‘Arrival’ y ‘Voyage’.

El «box set» Picture Disc es el formato más exclusivo de los tres, y también es el más caro a 230,99€. Además del box, existe la posibilidad de adquirir los vinilos Picture Disc individualmente. En cuanto al box en vinilo corriente y en CD, el primero se lanzará a un precio de 216,99€, y el segundo a 50,99€. La preventa está ya disponible aquí pero cabe destacar que la edición Picture Disc es limitada y saldrá a la venta el 10 de junio, mientras que las otras dos estarán disponibles a partir del 27 de mayo.

