Alain Delon solicita la eutanasia y se despide en una carta

Alain Delon ha solicitado la eutanasia en Suiza, país en el que reside y donde el procedimiento de suicidio asistido es legal. El actor francés, conocido por películas como ‘Rocco y sus hermanos’, ‘La piscina’ o ‘El gatopardo’, tiene 86 años y acarrea las secuelas de dos ictus que sufrió en 2019. Además, su mujer, Nathalie Delon, murió en 2021 a causa de un cáncer de páncreas, razón que habría influido en la decisión de Delon de someterse a un procedimiento de muerte asistida.

Anthony Delon, hijo de Alain, también actor, ha confirmado la noticia en una entrevista con un medio francés, recoge 20 Minutos, en la que ha señalado que su padre le ha pedido que organice el proceso.

Poco después de trascender la noticia, Alain Delon ha compartido un mensaje de despedida: «Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon».

Delon no es la única persona relacionada con el mundo de las artes que ha reclamado someterse a la eutanasia en tiempos recientes, en busca de una muerte digna. El año pasado, la cantante Françoise Hardy, también francesa, habló sobre su deseo de someterse a dicha intervención, atormentada por las secuelas provocadas por un cáncer de faringe que arrastra desde hace dos décadas. Sin embargo, la eutanasia es ilegal en Francia.

En torno a la mismas fechas que Hardy conmovió al mundo con sus palabras, España regularizó la eutanasia y se sumó a la breve lista de países del mundo donde es legal, compuesta también por Suiza, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y Australia.