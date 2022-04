Emeli Sandé sale del armario

Emeli Sandé ha salido del armario. En una entrevista con Metro, la cantante británica ha contado que está enamorada de una pianista a la que considera el amor de su vida. Preguntada por si se identifica como persona bisexual, Sandé ha contestado: «No estoy segura de con qué me identifico. Supongo que sí. Simplemente creo que debería poder enamorarme de quien quisiera». Sandé, que estuvo casada durante dos años con el biólogo marino Adam Gouraguine, ha afirmado que se siente «más feliz que nunca».

Sandé, cuyo primer disco ‘Our Version of Events’ fue el disco más vendido de 2012 en Reino Unido, y el 12º a nivel mundial, se encuentra preparando el lanzamiento de un nuevo disco, ‘Let’s Say for Instance’, que verá la luz el 6 de mayo.

Uno de los sencillos extraído de ‘Let’s Say for Instance’ es un tema llamado ‘There Isn’t Much’ que, con un sonido a medio camino entre el pop-rock de los 80 y los punteos de The xx, describe la felicidad que produce encontrar el amor verdadero. En ella, Sandé canta que ni la riqueza ni el éxito significan nada para ella si no tiene a la persona adecuada a su lado con quien compartirlas, y su videoclip incluye a un grupo de bailarinas que representan a la comunidad queer.

El álbum contará con 16 pistas, entre ellas ‘Look What You’ve Done’, la primera canción de Emeli Sandé que ha producido ella misma, y también el reciente single ‘Brighter Days’. La cuestionable ‘Family’ abrirá el largo.

Tracklist:

Family

Look What You’ve Done (with Jaykae)

July 25th

Oxygen

Summer

My Pleasure

There Isn’t Much

September 8th

Look In Your Eyes

Ready To Love

Wait For Me

Another One

Yes You Can

Brighter Days

Super Human

World Go Round