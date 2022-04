La Casa Azul te librarán del ocaso con ‘No hay futuro’

La Casa Azul informa a través de sus redes sociales de la llegada de un nuevo single este viernes, 8 de abril. Se llamará ‘No hay futuro’ y el teaser delata que sonará a Moroder y Daft Punk. Foto: Lluís Domingo.

De hecho, el propio proyecto de Guille Milkyway lo ha catalogado como «cosmic disco» en una pequeña descripción: «Nos hace mucha ilusión anunciar que este viernes sale nuestro nuevo single «No Hay Futuro»… Cosmic Disco a raudales para narrar la necesidad de encontrar un océano vital que nos libre del ocaso».

- Publicidad -

Estamos ante lo que parece el segundo single del nuevo disco de La Casa Azul, continuación de ‘La gran esfera’ (2019). El anterior, ‘Entra en mi vida‘, figuró entre las mejores canciones de 2021 para nuestra redacción.

En cuanto a ‘No hay futuro’, Elefant.com publica ya, como es habitual, la letra completa de la composición. En ella, Guille Milkyway trata de «salvaguardar su felicidad» y «seguir su camino», no sin dificultades: «Tiene que haber algún lugar / Algún reducto / Algún océano vital / Éste ya no es mi mundo / Es un puto snow crash terminal / No hay futuro».

- Publicidad -

En el año entero que ha pasado desde ‘Entra en mi vida’, La Casa Azul nos ha entretenido colaborando por ejemplo con Soleá Morente en una adaptación de Raffaella Carrà absolutamente maravillosa. La versión de ‘No pensar en ti’ que se presentó en Cachitos ya dobla en streamings a la original.