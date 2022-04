Parece que ‘No hay futuro’, pero sí hay futuro para La Casa Azul

La Casa Azul tendrá que lidiar siempre con el sambenito de entregar supuestamente una y otra vez la misma canción. Como compositor y productor fan de la música de las últimas 6 décadas, él sabe que en los matices está la diferencia. Y esta canción es diferente. Los referentes parecen los mismos, las tonalidades no lo son.

‘No hay futuro’, hoy nuestra «Canción del Día», comienza como una grabación de su venerado Nino Bravo -esa percusión-, con una melodía tenue que domina las estrofas cual fuerza oculta. Hay partes que parecen estar musicando una película de giallo, y todos sabemos que la música de La Casa Azul no ha tenido nunca como referente el cine de terror. Ese puente es ultra Giorgio Moroder, de los que copiaron sin piedad Daft Punk, antes y después de grabar ‘Giorgio by Moroder’ con Moroder, pero también aparecen otras influencias como Beach Boys, Cerrone, Donna Summer, The Zombies y la película ‘Barbarella’.

- Publicidad -

Con esos palabras que solo pueden utilizar él y Fangoria («un puto crash terminal», «umbilical», «reducto»), Guille Milkyway vuelve a mostrarse atrapado entre el pesimismo y el optimismo como si no hubiera escala de grises. Esta sólo reside en la música, pues mientras él grita que ‘No hay futuro’, que ‘No hay futuro’ y que «no lo hay», la música sugiere a veces todo lo contrario.

O como mínimo, es una llamada a la necesidad de aprovechar el momento en ese frenético pre-estribillo. A buscar otro sitio, a lo que apelan ese vídeo y esas fotos promocionales de Luis Domingo en las que Guille vuela por los aires. «Tiene que haber algún lugar / Algún reducto / Algún océano vital / Éste ya no es mi mundo / Es un puto snow crash terminal».

- Publicidad -

Estamos ante lo que parece el segundo single del nuevo disco de La Casa Azul, continuación de ‘La gran esfera’ (2019). El anterior, ‘Entra en mi vida‘, figuró entre las mejores canciones de 2021 para nuestra redacción.

En el año entero que ha pasado desde ‘Entra en mi vida’, La Casa Azul nos ha entretenido colaborando por ejemplo con Soleá Morente en una adaptación de Raffaella Carrà absolutamente maravillosa. La versión de ‘No pensar en ti’ que se presentó en Cachitos ya dobla en streamings a la original.



PRÓXIMOS CONCIERTOS DE LA CASA AZUL

- Publicidad -

14 DE ABRIL – BENICÀSSIM

SAN SAN FESTIVAL

22 Y 23 DE ABRIL – MADRID

LA RIVIERA

(SOLD OUT)

6 DE MAYO – ARMILLA

EN ÓRBITA FEST

11 DE JUNIO – TALAVERA DE LA REINA

CAPITAL FEST

17 DE JUNIO – SABADELL

FESTIVAL OBSERVA

16 DE JULIO – VILAGARCÍA DE AROUSA

ATLANTIC FEST

29 DE JULIO – OLIVENZA

CONTEMPOPRÁNEA 2022

5 DE AGOSTO – VALENCIA

NITS DE VIVERS

14 DE AGOSTO – ARANDA DE DUERO

SONORAMA

16 DE AGOSTO – SANCTI PETRI

CONCERT MUSIC FESTIVAL

20 DE AGOSTO – TAVERNES DE LA VALLDIGNA

FESTIVAL MEDITERRÁNEA

24 DE SEPTIEMBRE – ZARAGOZA

FIZ