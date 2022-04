Este fin de semana las celebridades y los usuarios de redes sociales han sido llamados a hacer un vídeo de apoyo a Ucrania bajo el hashtag #StandForUkraine. Entre los artistas que han participado en la acción están Måneskin, Billie Eilish o Madonna.

La autora de ‘Ray of Light‘ ha decidido versionar ‘Your Song’. El movimiento es bastante curioso pues le une a Elton John una larguísima relación de amor/odio. El autor de ‘Your Song’ se ha mofado en numerosas ocasiones de Madonna por hacer playback en la Super Bowl, o incluso la ha llamado «stripper de feria». En otra ocasión, Elton John se preguntó, sobre un premio Q de mejor artista en directo para Madonna, desde cuándo se premiaba un playback. El equipo de la cantante tuvo que hacer un comunicado indicando que Madonna no hacía playback en sus conciertos.

En aquella ocasión en que Madonna y Elton John competían por el Globo de Oro a Mejor Canción y ganó ella por ‘Masterpiece’, la cara de él fue un poema. Su marido salió a defenderle atacando la credibilidad de los Globos de Oro tan pronto como en 2012. Madonna se refería entonces jocosamente a la relación de amistad/enemistad que mantenían: «Espero que (Elton) me hable durante los próximos dos años. Es conocido por enfadarse conmigo. No sé, es un genio y le adoro. Ya ganará otro premio, yo no me siento mal».

Y ahora en este nuevo vídeo en el que Madonna dice que la música debe unir a la gente, en referencia a la letra de ‘Music’, se ha sentado con su hijo David al piano para improvisar una versión a dúo de ‘Your Song’. Dice que es una de sus canciones favoritas. David Banda, que es, de sus 6 hijos, el que comenzó su carrera como futbolista en Lisboa, ya recibió un crédito como co-autor en uno de los temas de ‘Madame X’, ‘Batuka’.

Por otro lado, Madonna también ha sido noticia esta semana por asustar a los usuarios de TikTok -y a sus fans también- por subir un vídeo a esta red social en primer plano, sin filtros y ligeramente perjudicada, al ritmo de uno de los tropecientos remixes de ‘Frozen’ salidos y por salir.

El vídeo era “trending topic” entre comentarios de haters y sus propios fans decepcionados preguntándose dónde quedó la Madonna de disciplina férrea que en 40 años de carrera ni una sola vez fue sorprendida ni borracha ni drogada. Comentaron el vídeo personalidades de toda índole. La comentarista política británica Dominique Samuels se preguntaba «por qué las estrellas no pueden envejecer con dignidad». Añadía: «en su lugar Madonna se está convirtiendo en un gato. Qué triste de ver».

El líder de opinión de extrema derecha Mike Cernovich recalcaba que “la humillación de Will Smith y ahora lo de Madonna exponen el vacío del hedonismo. Lo han tenido todo, al menos lo que el mundo llama “tenerlo todo”. Dinero. Fama. Compañeros sexuales sin límite. Y todos decaen antes que nosotros, como cuerpos sin alma implotando en sí mismos lentamente”.

El cómico Tim Young tuiteaba, obteniendo 22.000 likes: «Madonna luce bien para su edad, si su edad es la de viejo vampiro de 2700 años que come bebés y pequeños animales vivos». Se abría por tanto el enésimo debate sobre edadismo y envejecer dignamente, en el que la Ciccone es la primera que parece buscarlo, cual verdadera adicta a la polémica, como ya tratamos en nuestro podcast sobre Madonna.

Instead Madonna is turning herself into a cat. Really sad to see. https://t.co/kTee7rHP3H

The Will Smith humiliation and now that Madonna video exposes the emptiness of hedonism. They had it all, at least what the world calls “having it all.” Fame. Money. Unlimited sexual partners.

And they decay before us, as a body without a soul slowly implodes into itself.

— Cernovich (@Cernovich) April 4, 2022