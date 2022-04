‘I Love You’ de Fontaines DC no es la típica canción de amor

El talento de Fontaines DC no se diluye en su tercer álbum. Al contrario, se crece. ‘Skinty Fia’ va a ser nuestro «Disco de la Semana» gracias a maravillas como la canción titular o ‘I Love You’, que es hoy nuestra «Canción del Día».

Por la voz de Grian Chatten, es fácil entenderle como un romántico. Cada cual puede interpretar lo que quiera de sus canciones favoritas y es difícil que una persona no entienda en ‘I Love You’ y en su dedicada interpretación vocal una sentida canción de amor. Sobre todo porque empieza «te quiero, te quiero, te dije que sí / Es todo lo que he sentido, nunca me he sentido tan bien / Y por si no lo sabías, te he escrito esta canción».

Algo raro puede intuir el oyente en el extraño verso que comienza hablando de «vender genocidio y orgullo a medias» en el que termina mencionando a dos partidos políticos conservadores irlandeses: «¿es su mamá Fine Gael y su papá Fianna Fáil?», se pregunta antes de cuestionar abiertamente el verdadero patriotismo y la preocupación por los más jóvenes.

Grian Chatten ha explicado en el NME que ‘I Love You’ es «la primera canción abiertamente política que han escrito». Está hecha desde la perspectiva de un irlandés en el extranjero que está «disfrutando de un gran éxito personal y un sentido de orgullo cultural». El objetivo de la canción es reflejar la decepción y la ira por el clima político actual, e incluso trata algunas de las atrocidades históricas del país, como el caso de los bebés enterrados durante décadas en un convento de Galway destinado a madres solteras.

De ahí que el videoclip se haya realizado en una iglesia, con Grian Chatten recitando la letra entre decenas de velas, terminando desangrado. ‘I Love You’ no será una canción de amor tradicional, pero no puede decir que no la cante con el corazón en la mano, literalmente…