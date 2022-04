Algo pasa con… Kim Petras

Kim Petras publica disco este año… ¿o no? La situación es confusa. El supuesto primer single, ‘Future Starts Now’, no ha llevado a ningún lanzamiento. El siguiente, ‘Coconuts’, que conseguía un tímido viral en TikTok, tampoco. Petras sí ha publicado recientemente un EP medio improvisado, el sexual ‘Slut Pop’, para calmar el ansia de sus fans. Pero el disco real sigue sin salir.

¿Qué está pasando? Parece que nos encontramos ante un nuevo caso de secuestro discográfico. Los fans de Petras le han pedido noticias, y la alemana ha explotado en redes. «No sé qué va a pasar ahora», ha dicho. «Por favor, no seáis crueles. He escrito canciones como para llenar tres discos. He llorado durante meses sin parar. Intento no tirar la toalla».

- Publicidad -

A continuación, en otro mensaje, Petras ha pedido perdón a sus fans por el «alarmismo» expresado en su mensaje anterior, y ha quitado hierro al asunto: «deseo que mi disco salga tanto como vosotros y estoy súper enfocada en ello». La artista ha señalado que lloriquea por las cosas «más estúpidas», como cuando mira zapatos bonitos o documentales de BLACKPINK.

La complicada situación de Petras se debe a dos factores. Por un lado, la artista sigue sin atravesar el mainstream como sí han conseguido otras compañeras de generación. Sus canciones de dance-pop pueden llegar a ser absolutamente perfectas, dignas de la mejor Katy Perry o la mejor Britney Spears, como ‘I Don’t Want it At All’ o ‘Do Me’, pero no terminan de cruzar el puente hacia las listas de éxitos. ‘Coconuts’ parecía que iba a conseguirlo, pero al final no.







- Publicidad -

Por otro lado, la presencia de Dr. Luke en su vida profesional le han convertido en objeto de críticas negativas y ataques en la red. El productor, acusado de violación por Kesha, ha producido todas y cada una de las canciones publicadas por Kim Petras. Ella, mientras, sortea como puede las preguntas sobre él que le hacen en las entrevistas. Aunque Petras mantiene una considerable base de fans en internet, cierta parte del público parece haberle dado la espalda porque entiende que Petras está trabajando con Dr. Luke porque quiere, y no por obligación.

Kim Petras ha asegurado que el hecho de ser una persona trans puede estar jugándole en contra. Opina que se habla demasiado de que es trans y muy poco de la música. No lo tengo tan claro. Su extraña situación parece tener todo que ver con el hecho de que ahora trabaja con una discográfica multinacional, Republic Records, cuando antes publicaba música a través de su propio sello, BunHead Records. Mi teoría es que la multinacional esperaba buenos resultados comerciales de Petras, no los ha conseguido y está buscando maneras alternativas de comercializar su producto.

- Publicidad -

La situación de Petras es especialmente frustrante porque la alemana ya tiene varios discos publicados, entre ellos ‘Clarity‘, uno de los mejores de 2019. Ella no lo llamaba disco, sino mixtape, pero no hay que ser muy listo para reconocer que era un disco de pies a cabeza. El hecho que Doja Cat lo haya petado y ella no, complica aún más las cosas. Doja es otra artista asociada a Dr. Luke, ‘Say So’, ‘Need to Know’ o ‘Kiss Me More’ son canciones en las que Luke aparece como co-autor o co-productor, pero es Petras quien parece recibir todo el odio por su trabajo con el productor, a pesar que su música no difiere tanto en calidad de la de Doja. ¿O sí?

Por mucho que de vergüenza reconocerlo, las canciones de Kim Petras suelen ser excelentes en su estilo. Y seguramente Dr. Luke tenga mucho que ver con ello, aunque hay que decir que Kim es autora de sus canciones. No comparto la corriente de opinión según la cual ‘Future Starts Now’ es una canción floja. Me parece una de las canciones de pop más épicas y espectaculares que se han escuchado recientemente. Sin embargo, quizá no era el single de presentación idóneo, dado que es un «grower».

Por otro lado, ‘Coconuts’, que ha funcionado mejor, me parece peor, y ni siquiera parece tener que ver, por sonido, con el mismo disco. Es más boba, pero no es tan graciosa como probablemente pretende. Su lanzamiento ha mandado el mensaje que ni Petras ni su sello saben qué están haciendo. Es una pena porque ese álbum inspirado en los sonidos del pop europeo con los que Petras ha crecido pintaba muy bien, pero después de ‘Slut Pop’ no está tan claro que vaya a salir. Lo cual tampoco tendría demasiado sentido, si ya está hecho… ¿Acaso esperaban que Petras se fuera a convertir en la reina del streaming de repente? Anda que no le ha costado a su amiga Charli XCX obtener un número 1 de álbumes…