Camila Cabello llevará el ritmo latino a la final de la Champions

El 28 de mayo, París acogerá la final de la Champions League que disputarán el Real Madrid y el Liverpool. La UEFA ha anunciado que la ceremonia de apertura de la final contará con la actuación de Camila Cabello. La cantante será la encargada de amenizar el inicio de la noche con espíritu latino.

Por sexto año consecutivo, la UEFA Champions League se ha asociado con Pepsi para preparar una actuación por la que ya han pasado Alicia Keys, Dua Lipa o The Black Eyed Peas. Camila Cabello acaba de lanzar su tercer álbum en solitario, ‘Familia‘, que contiene los temas ‘Don’t Go Yet‘, ‘Bam Bam’ y ‘psychofreak‘ entre otros. Esta será la primera vez que actúe en Europa desde el lanzamiento de su álbum, y parece que la cantante tiene ganas de disfrutarlo rodeada de «futbolistas lindos», como ha dicho a la revista People.

Camila ha expresado a la UEFA sus ganas de actuar en la final de la Champions: «¡Estoy muy emocionada de subir al escenario en la final de la UEFA Champions League en París este mes! Tengo la intención de ofrecer un espectáculo realmente especial que reúna el espíritu de mi herencia latina y un sentimiento de unión para los aficionados al deporte y a la música de todo el mundo. ¡Estoy impaciente! Quiero hacer un show realmente especial, reuniendo el espíritu de mi ascendencia latina y la sensación de unión entre los aficionados al deporte y la música de todo el mundo. ¡No puedo esperar!».



