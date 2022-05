Hoy viernes 13 de mayo es uno de los días de lanzamientos discográficos más importantes de todo 2022. Ven la luz nuevos álbumes de Kendrick Lamar, Florence + the Machine, Moderat, Becky G, Amaia, The Smile (el nuevo grupo de Thom Yorke) y The Black Keys. También se editan nuevos discos de Kevin Morby, Ethel Cain, Mallrat, CHILL CHICOS, Paco Moreno o The Chainsmokers.

‘BAILÉ CON MI EX‘ de Becky G es hoy la Canción Del Día, y «otro tema de EX» presenta Lidia Damunt en ‘Olvídate de mí’. También lanzan singles destacados Måneskin con un ‘SUPERMODEL’ co-escrito por Max Martin (autor de hits de Britney, Taylor o Katy), La Bien Querida con ‘La perra del hortelano’ o My Chemical Romance, que estrenan su primer sencillo en ocho años.

En la semana de Eurovisión, Tanxugueiras publican una de sus canciones más cuidadas a nivel de producción, ‘Pano corado’, que ya cantaron en SanSan, mientras Loreen presenta ‘Neon Nights’ y Mika, co-presentador de Eurovisión en Turín, entrega single de inspiración house-pop. Es el primer avance de su próximo álbum.

Por otro lado, esta semana hemos presenciado regresos esperados como los de Death Cab for Cutie (próximamente comentaremos su canción), black midi con su nueva chifladura prog/trashy, y Post Malone con el nuevo adelanto del álbum que publica en dos semanas. Además, Paolo Nutini ha vuelto con dos temas nuevos. Entre los singles que te dejarán con el curo torcío, ‘El Teke Teke’ de Carlos Vives y Black Eyed Peas.

En una onda ochentera sigue también tanto Mark Ronson con Lucky Daye, mientras Shygirl o Pale Waves siguen a lo suyo. Robyn se suma a un tema de Mr. Tophat, y también Bearoid, Burna Boy, Niños Mutantes o la islandesa Glowie, rusowsky o Noah Cyrus entregan hoy temas nuevos.