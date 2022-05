Rigoberta Bandini sobre Chanel: «Me dio taquicardia»

Casi una semana después de la inolvidable actuación de Chanel en Eurovisión, la población sigue sin superarlo. Rondan por las redes vídeos de esa racha de 12 puntos, del «dance break» de Chanel, del «¡¡¡aguaaa!!!» que evidencian lo grande que ha sido lo de Chanel. Todos recordamos cómo se alzó con la victoria ‘SloMo’ en un Benidorm Fest muy disputado entre ella, Tanxugueiras y Rigoberta Bandini. Esta última ha hablado en el programa Islàndia sobre la actuación de Chanel en Eurovisión.

Tanxugueiras felicitaron a Chanel por su puesto en el festival en ‘La Noche D’, y hoy lo ha hecho Rigoberta Bandini. La catalana la confirmado que vio el festival: «Me dio taquicardia». «Flipé con la actuación de Chanel, fue increíble». «Al principio de las votaciones no me lo podía creer, era muy fuerte», ha contado refiriéndose a la racha de tres doces que se vivió en Turín.

Rigoberta también se ha pronunciado sobre su propia candidatura, y ha sido muy honesta con la respuesta. «Lo disfruté, porque lo vi desde un punto de vista muy sano, porque creo que, realmente viéndolo con perspectiva, era más su sitio». «No creo que hubiésemos quedado tan bien, sinceramente». «Queda fatal lo que estoy diciendo, pero creo que mi trayectoria es otra y que para este proyecto el suyo era mejor».

Por otro lado, uno de los temas más comentados tras la victoria de Ucrania es dónde albergará Eurovisión su próxima edición. El presidente Zelenski confía en poder realizarla dentro de sus fronteras, y ya ha propuesto la ciudad Mariúpol como opción. Sin embargo, si las circunstancias no permitiesen celebrar el festival en Ucrania, la siguiente opción no tiene por qué ser el segundo clasificado. En 1979, por ejemplo, la canción israelí ‘Hallelujah’ se alzó con la victoria, y el año siguiente Israel no albergó Eurovisión. La segunda clasificada de esa edición fue justamente España, con Betty Missiego y «Su canción», pero el festival se acabó celebrando en Países Bajos.