Post Malone y Doja Cat se anotarán un feliz hit con ‘I Like You’

Hoy se publica un nuevo disco de Post Malone, ‘Twelve Carat Toothache’, conteniendo un par de canciones que ya conocíamos y que han hecho menos ruido que otros de sus hits anteriores. Los singles hasta ahora habían sido ‘One Right Now’ con The Weeknd y ‘Cooped Up’ con Roddy Ricch.

El álbum incluye un tema con Fleet Foxes llamado ‘Love/Hate Letter to Alcohol’ (muy reconocibles sus armonías vocales), una colaboración con The Kid Laroi, otra con Gunna… pero es ‘I Like You’ con Doja Cat la que tiene toda la pinta de llevarse el gato al agua. Es nuestra “Canción del Día”.

“Facilona e irresistible” es una fórmula que ha valido previamente al autor de ‘Better Now’ y que vuelve a funcionar en esta producción que ya encabeza la playlist más grande de Spotify, Today’s Top Hits (en la imagen principal).

Producida por Louis Bell y Jasper Harris, comienza con el estribillo solo para instalarse en tu cabeza en la primera escucha, después ofrece el verso de Post Malone, y en segundo lugar, el de Doja Cat.

Ambos fantasean con viajes por Francia y Japón, mientras están realmente con otras personas. Él le pide auxilio, ella le pide que le avise cuando se quede libre, y hablan de lujos entre referencias a Chaka Khan y a Rufus. Los casi bobalicones teclados del final hacen también justicia al subtítulo “una canción más alegre”… ¿y quién puede ser el cascarrabias que se oponga en la era de la toxicidad de las redes y el abuso del drama?