Asesinado a los 34 años el rapero Trouble

Trouble ha sido asesinado al recibir un disparo en la mañana de este domingo 5 de junio en un complejo de apartamentos de Conyers, Georgia. Tenía 34 años. El sello Def Jam ha emitido un comunicado indicando que sus “pensamientos y oraciones están con sus hijos, seres queridos y fans”, destacándole “como una verdadera voz para Atlanta y una inspiración para la comunidad que representaba”.

El rapero, cuyo verdadero nombre era Mariel Semonte Orr, había publicado 2 discos y casi una decena de mixtapes, la primera de las cuales se llamó ‘December 17th’ y salió en 2011, siendo destacada como una de las mejores mixtapes de aquel año por medios como Complex. Incluyó su primer éxito ‘Bussin’’.

En 2015 apareció en ’Tetsuo & Youth’ de Lupe Fiasco y después colaboró con más grandes nombres. En 2017 fue fichado por el sello de Mike Will Made It y con Interscope, publicando el álbum ‘Edgewood’ en 2018 y ‘Thug Luv’ en 2020.

El primero, en la producción de Mike Will Made It, incluía colaboraciones con Drake, The Weeknd, Quavo y Fetty Wap y llegó a entrar en el número 130 del Billboard 200. ‘Brink It Back’ con Drake sería de hecho su mayor hit en las plataformas de streaming, con 31 millones de reproducciones en Spotify en el momento de su fallecimiento.