Omar Apollo guitarrea como los Strokes en la nerviosa ‘Talk’

Omar Apollo ha publicado este año su debut oficial, ‘Ivory‘, tras darse a conocer con varias mixtapes que le han valido reproducciones multimillonarias en las plataformas. ‘Ivory’ es el disco que incluye la delicia R&B de ‘Invincible‘, que fue Canción Del Día hace unos meses. Hoy nos detenemos en otra.

Tras una ‘Intro’ de 45 segundos en la que Omar dibuja un escenario de intimidad con la pareja, el disco empieza realmente con ‘Talk’. Mucho se ha hablado del parecido de Omar con la música de Frank Ocean, y con razón, pero ‘Talk’ tira por otro lado. Su sonido de soul-R&B lo-fi recuerda a Miguel, pero las guitarras tienen un puntito muy The Strokes. La distorsión está perfectamente medida en la canción, tanto en las guitarras como en las partes vocales.

- Publicidad -

‘Talk’ se vale de esas mismas guitarras, sintetizadores y una simple caja de ritmos para crear un ambiente nervioso que refleja el significado de la letra. Omar está enamorado y se apodera de él un flujo de sentimientos contradictorios. Por un lado siente euforia por poder mostrarse vulnerable; por el otro, teme que esta euforia sea momentánea, casi como un sueño.

Así, las escenas de amor («realmente me gustas mucho por las mañanas, estos sentimientos hacen que no pueda dejar de hablar») se suceden con otras de ansiedad («me guardo mis sentimientos, puede que un día no me quieras») en las que Omar deja claro que está enganchado a esta persona y a los sentimientos positivos que le aporta. «Realmente estoy roto, te necesito ver, pero necesito tiempo para abrirme» es una frase con la que muchos se sentirán identificados.



- Publicidad -