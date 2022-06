RFTW: FKA twigs, Lana del Rey, Röyksopp, Mónica Naranjo…

Hoy 17 de junio es el día de salida para los discos de Hercules & Love Affair, Perfume Genius, Foals, Mónica Naranjo y Yaya Bey. A todos ellos se les ha sumado en el último minuto Drake con ‘Honestly, Nevermind’. Recopilamos temas de todos ellos en nuestra playlist de novedades «Ready for the Weekend».

En cuanto a canciones, destacan lo nuevo de Steve Lacy, Flying Lotus, FKA twigs, TSHA, Whitney, Chlöe, Self Esteem, Two Door Cinema Club, Santigold, beabadoobee, Röyksopp tan solo unos meses después de su último disco o Lana del Rey con Father John Misty. Esto último pertenece a una edición especial de ‘Chloë and the Next Century’, el último disco de Father John Misty. Por su parte, Lambchop anuncia nuevo álbum, del que avanza ‘Police Dog Blues’. Eminem y Måneskin han sacado sus canciones para la banda sonora de ‘Elvis’.

En cuanto al talento nacional, hay colaboraciones de Depresión Sonora y Rojuu y nuevo single de Soto Asa, François y Rorro. También de Chico y Chica, Grasias, Lisasinson, Ghouljaboy, Uniforms y Rothrigo, que estrena canción inspirada en los años 50. Las dos Mafaldas sacan single a la vez.

El pop internacional más desenfadado nos deja novedades de Icona Pop adaptando ‘You’re Free’ de Ultra Naté, Ana Mena cantando con Belinda, Camilo con Alejandro Sanz o Blas Cantó recordando que ‘El bueno acaba mal’. Lola Indigo presenta ‘Caramello’ con Rocco Hunt y Elettra Lamborghini y Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta presentan ‘DON’T YOU WORRY’, así en mayúsculas. Entre las curiosidades del día, tema para las reediciones y compilaciones de Bowie y Madonna.