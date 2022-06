Alba Reche ha anunciado que su nuevo EP sale en septiembre. ‘honestamente triste’ es el título de este trabajo que saldrá un año después que ‘mi pequeña semilla’, el segundo álbum de Reche, que contenía colaboraciones con Fuel Fandango y Çantamarta. Su debut ‘Quimera‘ fue nominado a un Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Ingeniería de Grabación.

De ‘honestamente triste’ se conocen dos adelantos, ambos producidos por ODDLIQUOR, uno de los mejores productores españoles en activo. ‘no cambies tu andar’ y ‘esa también fui yo (quiero acordarme)’ están relacionados por temática, ya que están dedicados a una Alba Reche del pasado que la Alba del presente se resiste a olvidar.

«Te cuido muy dentro, muy dentro de mí» es una de las frases que deja la rítmica ‘no cambies tu andar’, y Alba solo puede estar hablando de sí misma, de una versión esencial de ella a la que se aferra cuando siente «miedo a existir» y los días le «vienen grandes». En el tema, Alba reconoce que no le importa lo que piensen los demás de ella, pero que a veces los días le «cuestan». La frase «no cambies tu andar» -que le expresa su madre- viene a resumir el significado de la canción: pese a todo lo que pueda deparar la vida, Alba luchará por seguir siendo ella misma.

Por su parte, el título de ‘esa también fui yo (quiero acordarme)’ alude explícitamente a una versión pasada de Reche. Por la canción pasean recuerdos bonitos («mi padre me llama, las lluvias de san Juan / mi madre me busca como confidente, ahora sé por qué duele») y dolorosos («me forzaron a querer dentro de una habitación») y, en medio de ellos, Alba busca la paz. «Me costó mucho quererme aunque llevase la razón / pero me parece honesto decir que esa también fui yo» es la frase con que, acertadamente, concluye la atmosférica canción.

Ambos singles también están relacionados por sonido. Evidentemente, la creación de atmósferas vuelve a ser un interés para Alba Reche, y aunque ‘no cambies tu andar’ se fija en un beat electrónico, mientras «esa también fui yo» es ingrávida y se sostiene en atmósferas electrónicas y en el sonido de una guitarra acústica, a ambos tema les une una producción que no tiene nada de pasado, y mucho de presente.