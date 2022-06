Hoy 24 de junio salen los nuevos discos de Soccer Mommy, MUNA, Damien Jurado, Zola Jesus, Regina Spektor, GiveOn, Lupe Fiasco, pablopablo, Weezer (un EP), Madonna (remezclas)… e incluimos muestras de todos ellos en Ready for the Weekend, nuestra playlist de novedades semanales, que cuenta con 5.700 suscritos.

Una playlist encabezada por singles tan destacados como lo nuevo de Beyoncé, ‘BREAK MY SOUL’, ya un éxito; lo nuevo de Taylor Swift para una banda sonora y lo nuevo de Christine and the Queens.

Estos últimos días han presentado nuevos singles Gorillaz, Mura Masa, Paolo Nutini, The Mars Volta y Alex G, y a todos ellos se han sumado esta medianoche Meghan Trainor, Self Esteem, The Kooks, Willow, Ms Nina, Eminem, Imagine Dragons y un larguísimo y cada vez más inabarcable etcétera. Entre las curiosidades del día, Avril Lavigne ha versionado ‘Hello’ de Adele.

En España hay temas de Sen Senra, Valverdina, ODDLIQUOR, lusillón con Ganges, dani, Menta, Lori Meyers, K!ngdom, Hnos Munoz y Las Dianas, con su versión de ’No controles’ lanzada con motivo del Orgullo. Por su parte, Eterna Juventut han versionado ‘Mejor’ de Los Brincos. Ralphie Choo, rusowsky, PEDRAXE, mori y Clutchill se unen en ‘VALENTINO’.

Son solo algunas de las 100 novedades que os seleccionamos hoy y que puedes oír en Spotify.