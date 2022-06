Steve Lacy junta la bossa nova con el horóscopo en ‘Mercury’

A Steve Lacy le encanta vivir su vida tranquilamente. Al igual que artistas como Frank Ocean, Lacy no disfruta mucho del spotlight. Por esto es que cada lanzamiento suyo es una ocasión especial, y siendo una especie de mezcla entre Tyler, The Creator y Frank Ocean, no da la impresión de que sea tan conocido como estos en nuestro país.

Se dio a conocer en 2015 como guitarrista y productor del grupo The Internet, con el álbum ‘Ego Death’, nominado al Grammy a Mejor Álbum de R&B Progresivo. Con tan solo 24 años, Steve Lacy ha trabajado y producido para artistas como J. Cole, Blood Orange, Vampire Weekend, Solange, Kali Uchis, Mac Miller y Kendrick Lamar, además de ocuparse de su carrera en solitario. Lanzó su primer EP, ‘Steve Lacy’s Demo’, en 2017, elaborado de forma íntegra en su iPhone, y en 2019 lanzó su álbum debut, ‘Apollo XXI’. Ahora, ha lanzado su primer single desde 2019, ‘Mercury’, y nosotros la hemos elegido como canción del día.

Compuesta, escrita y producida por él mismo, ‘Mercury’ es un soplo de aire fresco, y una canción verdaderamente inusual. Una mezcla de influencias entre las que se encuentran la bossa nova, el funk, el R&B contemporáneo y el horóscopo. El concepto del que parte el tema es que Lacy es un géminis buscando el amor, y eso le trae problemas, tal y como expresa en el puente de la canción (My layers / All these sides / Could you stick by for the ride?).

De ahí salen las letras contradictorias, como en el estribillo (Little of heaven / Little unpleasant / I don’t know), y las referencias a todas las caras que su personalidad esconde (You say I’m two-faced / I can name twenty-three). Los que saben del horóscopo estarán al tanto de que estas son las características que se dice que tienen los géminis, al ser el signo de los gemelos. Las dos caras. Esto también enlaza directamente con el nombre del álbum al que pertenece este single, ‘Gemini Rights’, del cual solo se sabe que saldrá este verano.

En el estribillo podemos escuchar vocals adicionales por parte de Fousheé, autora del éxito viral en Tik Tok ‘Deep End’. Además, la outro está reservada totalmente para ella y su singular voz.