Broken Bells anuncian nuevo álbum, ‘Into The Blue’

Broken Bells, el proyecto colaborativo entre Danger Mouse y James Mercer, líder de los Shins, han anunciado la llegada de un nuevo LP, tras la salida de ‘After The Disco’ en 2014. Sin una fecha a la que aferrarnos todavía, conocemos cómo se llamará el nuevo disco, ‘Into The Blue’, y cómo suena su primer single, ‘We’re Not In Orbit Yet…’.

El dúo ya dio pistas de su regreso en 2018 con el lanzamiento de ‘Shelter’, y en 2019 con ‘Good Luck’. Desde entonces, los dos artistas han estado ocupados con sus otros proyectos. Danger Mouse ha estado preparando su esperadísimo álbum colaborativo con Black Thought, miembro de The Roots, mientras que Mercer tiene el punto de mira en una próxima gira que hará con los Shins por el 21 aniversario del álbum debut del grupo, ‘Oh, Inverted World’.

‘We’re Not In Orbit Yet…’ viene acompañado de un videoclip, bastante trippy, pero muy acertado para acompañar el sonido del sencillo. Con la superposición de imágenes en movimiento y los brillantes colores, da la impresión de que Broken Bells quiere lavar la mente del espectador, y lo cierto es que es complicado dejar de mirar.

