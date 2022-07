Feliz día de Jason Derulo. Hoy 1 de julio es el día en que se editan los nuevos álbumes de Paolo Nutini, Imagine Dragons, Guided By Voices, Moor Mother, Momma o Nick Cave. Este último lanza ‘Seven Psalms’, un disco de miniaturas recitadas a los que se suma una pista instrumental de 12 minutos.

Son varios los lanzamientos sueltos destacados del día. Cardi B publica su nuevo single con Kanye West y Lil Durk, y Charli XCX se une a Tiësto en un tema que apunta a hit. Además, vuelven ALMA y DELLAFUENTE, Najwa estrena corte trap y RAYE se estrena como artista independiente con un single que habla abiertamente sobre sus dificultades en la industria musical.

- Publicidad -

La playlist deja varias noticias y curiosidades. Ya puede escucharse la nueva canción oficial de Estrella Damm 2022 interpretada por Santi Balmes y Renaldo i Clara, y producida por Esteban Navarro, productor de Rigoberta Bandini, quien cantó la sintonía del año pasado. Además, Sarah de Kero Kero Bonito se lanza en solitario con un proyecto al que ha decidido llamar Cryalot, «lloro mucho», y Phoebe Bridgers versiona a los Carpenters.

Siguen avanzando sus inminentes proyectos Rina Sawayama, Hudson Mohawke, Mabel, Broken Bells, Bicep, Superorganism, Steve Lacy, y la playlist deja interesantes novedades también por parte de Men I Trust, Maren, MENTIRA, Sabrina Carpenter, Sudan Archives, Karen Harding, Sr. Chinarro, Fred again con Four Tet, Anna of the North o vangoura, entre muchos otros.



- Publicidad -