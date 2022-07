Mad Cool cambia de recinto (de nuevo). Tras meses de negociaciones entre organización y Ayuntamiento, El Mundo confirma que Mad Cool se trasladará al sur de Madrid a partir de 2023. En concreto, el festival abandonará el espacio de Valdebebas – IFEMA (donde se celebra actualmente) para mudarse al distrito de Villaverde, donde celebró sus primeras ediciones.

Sin embargo, Mad Cool no volverá a la Caja Mágica, sino que contará con su propio espacio, construido a partir de unos terrenos aún por desarrollar, privados, que se encuentran ubicados en las inmediaciones del polígono Marconi y cerca también del polígono El Gato y de la Factoría Industrial de Villaverde, en la zona de Los Aguados y Los Llanos. Mad Cool ha elegido el espacio por su envergadura capaz de acoger a una asistencia de 80.000 personas como la de 2019, y también por su buena comunicación en transporte público y carretera, y por su ubicación alejada de zonas residenciales.

- Publicidad -

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado a El Mundo que el nuevo espacio en que se celebrará Mad Cool pretende cobijar otros eventos musicales en el futuro. Mariano Fuentes, Concejal Delegado del Área de Desarrollo Urbano de Madrid, ha declarado que «el hecho de elegir ese enclave de Villaverde no es aleatorio» ya que «alrededor del mismo hay un proyecto de ciudad y de atracción de talento, relacionado con la industria de la música».

Mad Cool vuelve esta semana tras el parón pandémico. El festival se celebra del 6 al 10 de julio en el recinto de IFEMA y, entre los artistas confirmados en su programación, se encuentran cabezas de cartel como Metallica, Muse, Twenty One Pilots, Florence + The Machine, The Killers, Placebo, Nathy Peluso, Stormzy, Kings of Leon o Imagine Dragons. Los horarios del festival y sus correspondientes solapes ya están disponibles.

- Publicidad -