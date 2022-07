Kid Cudi ha anunciado lo que tantos fans han estado esperando, el lanzamiento oficial de su mixtape debut de 2008, ‘A Kid Named Cudi’, en los servicios de streaming. El artista de Cleveland ha confirmado que su primer proyecto saldrá una semana después de su primer recopilatorio de grandes éxitos, ‘The Boy Who Flew To The Moon Vol. 1’.

Cudi hizo pública la noticia en una serie de tweets en la que reveló las fechas de ambos proyectos y algunos detalles más sobre ellos. ‘The Boy Who Flew To The Moon’ llegará el 8 de julio a streaming, mientras que ‘A Kid Named Cudi’ estará disponible una semana más tarde, el 15 de julio, dos días antes de su 14 aniversario.

El autor del álbum ‘Man On The Moon’ también ha mencionado que está «emocionado por que todos lo disfrutéis otra vez» y que esta versión de ‘A Kid Named Cudi’ estará remasterizada y contará con una nueva intro. Además, para los más nostálgicos Kid Cudi ha confirmado que oficialmente habrá versión en vinilo.

Kid Cudi ha estado bastante ocupado últimamente, preparándose para el lanzamiento de su próximo álbum y serie el próximo 30 de septiembre. Ambos proyectos son titulados ‘Entergalactic’, cogiendo el nombre de una canción de su primer álbum, y ya hay disponibles un tráiler de la serie y el primer single del LP, ‘Do What I Want’.

July 8th "The Boy Who Flew To The Moon Vol. 1" (Best of) July 15th "A Kid Named Cudi" I love u. Ur welcome ☺️✌🏾💖 — The Chosen One : I 💖 YOU FRESHIE 4EVER (@KidCudi) July 4, 2022

