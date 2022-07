La magia que hizo inmortales a Queen, en el Coke Studio de Bilbao BBK Live

Es fácil adivinar por qué ‘A Kind of Magic’ permanece como una de las canciones favoritas de los seguidores de Queen. Ha abierto algunos de sus recopilatorios, continúa en el repertorio en directo de la banda junto a Adam Lambert… y ahora protagoniza la nueva campaña de Coca-Cola, que estará presente en varios festivales del país, como será el caso de Bilbao BBK Live, del 7 al 9 de julio. Será una escultura hinchable a modo de punto de encuentro o de descanso, donde podrás hacerte una foto que luego poder llevarte enmarcada.

Publicada en 1986 como parte del disco homónimo de Queen, pero también como parte de la película ‘Los inmortales’, ‘A Kind of Magic’ fue en verdad una composición de Roger Taylor que Freddie Mercury reestructuró para hacerla más pop. Roger, fascinado por el guión de la película y en concreto por la frase «una especie de magia» con la que el personaje de Christopher Lambert se refería a la inmortalidad, escribió una letra que contenía frases como «hombre no mortal», «sólo puede quedar uno» o «un premio, una meta». Construyó así una canción edificante con la que llenar estadios, como siempre gustó tantísimo a los autores de ‘We Will Rock You’.

‘A Kind of Magic’ fue también una canción de mediados de los 80 no tan encorsetada en el lenguaje del rock. Queen, que a lo largo de los 80 habían publicado producciones como ‘Another One Bites the Dust’ y ‘Under Pressure’ con David Bowie, repetían aquí cierta querencia funky y bailable muy hija de su tiempo.

Como representante de los tiempos de hoy encontramos a su vez el proyecto ‘The Conductor’ enmarcado en Coke Studio, la plataforma musical creada por Coca-Cola en 2008. Con ella, la compañía quiere crear un espacio común en el que enmarcar todas sus iniciativas relacionadas con la música y en el que dar a los artistas de todo el mundo la oportunidad de asociarse, crecer juntos y colaborar creando contenidos con los que llegar a nuevas audiencias. ‘The Conductor’ es el primero nacido dentro de esta nueva estrategia global de Coke Studio: un homenaje a Queen con 7 artistas de hoy, en representación de los diversos estilos musicales de 2022.

A través de un vídeo de 90 segundos, ‘The Conductor’ presentará a los artistas participantes y mostrará la forma en la que cada uno aporta su propio estilo a la hora de crear una nueva versión de este himno. Ari Lennox se ha llevado ‘A Kind of Magic’ a los terrenos del R&B convirtiéndola en una balada, la británica Griff hacia el bedroom minimalista, Mariah Angeliq hacia lo tribal, TRI.BE hacia el K-pop, y así sucesivamente, destacando especialmente por lo divertida que resulta la opción del rapero y productor indio-canadiense Tesher.

El proyecto se completa con la productora turca de electro-pop Ekin Beril; y desde Nigeria la épica de Tems, porque precisamente esta acción se enmarca dentro de la iniciativa Real Magic de Coca-Cola, amparada por la creencia de que son nuestras diferencias las que hacen del mundo un lugar más rico en el que vivir. Un mundo mejor cuando nos unimos a través de las experiencias compartidas, tanto digitalmente como en la vida real.