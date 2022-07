Ciara ha vuelto. ‘Jump’ es el primer single que da a conocer después de haber firmado sendos acuerdos con Republic Records y Uptown Records, acuerdos con los que no deja atrás la gestión de su propio sello, Beauty Marks Enterainment. Es decir, Ciara ya no es independiente y se nota, porque el videoclip de ‘Jump’ es de alto presupuesto.

Empezamos por la música. ‘Jump’, hoy la Canción Del Día, es otro single de Ciara tremendamente rítmico diseñado para su lucimiento en el baile. Animado por gritos deportivos de «jump», el tema combina elementos de pop, hip-hop, R&B y Miami bass con gracia y cuenta con la colaboración del grupo de hip-hop de Los Ángeles Coast Contra. No suena novedoso e incluso puede parecer que Ciara ya ha hecho el mismo tema varias veces, pero en ‘Jump’ lo vuelve a hacer muy bien. Tras ‘Level Up‘, que dio a la de Texas un inesperado éxito en las plataformas de streaming, ‘Jump’ también guarda posibilidades comerciales, a las que no deja de apuntar su facilona letra llena de dobles sentidos entre el baile y el sexo.

Dave Meyers, director conocido por sus caros y espectaculares videoclips llenos de efectos especiales, a veces de manera tan exagerada como en el de ‘Sweetest Pie‘ de Dua Lipa y Megan Thee Stallion, que causaba verdadera repulsión, se ha aliado con Ciara en este proyecto. En ‘Jump’ los coches literalmente saltan y la basura flota por los aires como si estuviera en el espacio exterior. Lo mejor, sin embargo, es que el vídeo representa un excelente equilibrio entre ambos talentos, tanto que se puede considerar el mejor que Ciara ha estrenado en mucho tiempo.

En el vídeo de ‘Jump’, Ciara hace de animadora de instituto, baila con los mismos pasos y expresiones que sus admirados Michael y Janet Jackson, desafía a la gravedad bailando sobre cables como si fuera Missy Elliott y se marca unos pasos subida en el remolque de un camión en marcha que recorre la carretera a una velocidad potencialmente mortal. Nada que CiCi no arregle con una sonrisa cómplice. Por otro lado, los cambios de escenario y vestuario son muchos: de lo callejero pasa a lo glamuroso, de lo playero a lo urbano de nuevo. Ni cabe decir que en todos los «looks» no se ve a otra cosa que a una absoluta superestrella.

Por ahora no se conocen demasiados detalles acerca del nuevo álbum de Ciara. Sí se sabe que está «terminado» y que Diane Warren ha escrito una de las canciones, la cual, por cierto, no será una balada.