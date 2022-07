Tegan and Sara avanzan LP e imitan a Coldplay en nuevo vídeo

Tegan and Sara han anunciado su nuevo LP, ‘Crybaby’, y han lanzado el segundo single de este, ‘Yellow’, con un vídeo que a muchos traerá buenos recuerdos, ya que hace un homenaje a la canción de Coldplay del año 2000 del mismo nombre, pese a que la música y la letra no están relacionadas. ‘Crybaby’ será el décimo álbum de estudio de Tegan and Sara y saldrá el 21 de octubre.

Sobre la nueva ‘Yellow’, Sara Quin ha dicho en un comunicado que empezaron a escribirla «después de tomar los primeros pasos para curar las heridas que ambas llevamos con nosotras desde la adolescencia». Tegan también habló sobre el nuevo proceso que han llevado a cabo para trabajar en las canciones: «Esta ha sido la primera vez en la que estábamos pensando cómo iban a funcionar las canciones entre sí mientras todavía estábamos creando las demos.»

El último álbum de Tegan and Sara, ‘Hey, I’m Just Like You’, fue lanzado en 2019. Además, sobre el nuevo LP, en abril ya compartieron el primer sencillo de ‘Crybaby’, llamado ‘Fucking Up What Matters’, que también iba acompañado de un videoclip.

