Harry Styles no quiere salir de la cama en ‘Late Night Talking’

Está tan claro que ‘As It Was‘ es una de las mejores canciones de 2022 que incluso es uno de esos temas capaces de eclipsar al resto de singles potenciales de un álbum, en este caso el tercero de Harry Styles. Cuando ‘As It Was’ sigue siendo la 2ª canción más escuchada en todo el mundo, tan sólo por detrás de ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush, llega al fin el segundo vídeo de la exitosa era ‘Harry’s House‘.

Bradley & Pablo dirigen esta fantasía, hasta cierto punto surrealista, en torno a ‘Late Night Talking‘. En ella vemos a Harry Styles amanecer en su cama, solo para sumergirse en ella como si no quisiera salir de la misma. El videoclip se transforma entonces en el traslado de esa cama a escenarios indistintamente orgiásticos, hippys, artys, urbanos y bucólicos. Contaba Harry Styles que esta era una canción desenfadada, la primera que escribió para el álbum y la que tenía que marcar el tono, y ese aire desenfadado se traspasa a este videoclip lleno de humor.

El vídeo de ‘Late Night Talking’ llega cuando el tema era puesto 22 en el global de Spotify y ya había alcanzado el puesto 2 en Reino Unido y el puesto 4 en Estados Unidos, cifras estas últimas que tendrá difícil superar tantas semanas después de la salida del álbum.



