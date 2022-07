Roger Waters dice que es más importante que The Weeknd y Drake

Roger Waters, co-fundador de Pink Floyd, ha dicho que es más importante «de lo que The Weeknd y Drake serán jamás» en una entrevista con un medio canadiense.

El contexto es el siguiente. Waters acaba de dar dos conciertos en Toronto y no entiende por qué ningún medio local los ha reseñado. Uno de esos conciertos coincidía con el de The Weeknd, que terminó siendo cancelado debido a un corte eléctrico.

En su charla con The Globe and Mail, Waters pregunta al periodista Brad Wheeler por qué el medio no ha cubierto al menos uno de sus recientes conciertos en Toronto, y el periodista responde que a él se le asignó reseñar el show de The Weeknd y que, de todas maneras, el medio ya no cubre tantos conciertos como antes. En su defensa, el periodista informa a Waters que intentó entrevistarle antes de uno de sus conciertos y que su solicitud fue denegada, y le recuerda que, de todas formas, le está entrevistando en ese momento.

Waters responde: «No sé quién o qué es The Weeknd porque no escucho mucha música. La gente me ha dicho que es un artista muy importante. Bien por él, no tengo nada en contra de él pero ¿no habría sido posible cubrir su concierto una noche y el mío otra noche?» Waters matiza que no está atacando personalmente a The Weeknd pero que le parece «raro» que los medios no cubran sus conciertos porque «soy más importante de lo que The Weeknd o Drake serán jamás, por muchos millones y millones de streamings que ellos tengan».

Recientemente, Pink Floyd ha sido noticia por publicar su primera canción nueva en décadas, en solidaridad con Ucrania. ‘Is This the Life We Really Want?‘, el último álbum en solitario de Waters, vio la luz en 2017.