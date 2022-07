Novedades viernes: Cuco, Jack White, Sean Nicholas Savage…

Hoy viernes 22 de julio salen nuevos discos de Cuco, Jack White, Flo Milli, Sean Nicholas Savage, The Kooks, Beach Bunny, ODESZA o She & Him. Estos últimos rinden tributo en su nuevo álbum a Brian Wilson y a los Beach Boys. Además, Em Beihold publica su primer epé.

El apoteósico single de Jessie Ware abre la playlist, que también incluye uno de los dos temas recién publicados por Billie Eilish. Salen, también, nuevos sencillos de Local Natives, Megan Thee Stallion con Future, MorMor, Alfred García, Daphni, The Amazons, MEMÉ, Vincent Delerm o Zetazen.

Entre los posibles hits comerciales que se avecinan hay que mencionar el trío de Aitana, Emilia y Ptazeta o la nueva propuesta synth-pop de Tiny y Rauw Alejandro. Por otro lado, la playlist deja un puñado de descubrimientos como son el disco-pop de MAX, el pop a lo Marina and the Diamonds de Maude Latour o la revelación nacional laura katze.

Como de costumbre comentamos algunas curiosidades que deja el día de lanzamientos. Por ejemplo, la versión de ‘Believe’ de Cher por parte de Lucy Dacus, o el nuevo single de Central Cee, que se titula ‘Doja’ e incorpora la melodía de base de ‘Let Me Blow Ya Mind’ de Eve y Gwen Stefani.



