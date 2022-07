Madonna habla de su biopic, de una gira… ¿y saca single hoy?

Madonna aparece en un curioso reportaje de Variety. Por un lado es entrevistada y por otro entrevistan a su odiado mánager, Guy Oseary, al que sus fans responsabilizan, por ejemplo, de haberse centrado en las giras, más que en los discos, durante los últimos tiempos, porque es donde estaba el dinero. Dice el también mánager de U2 sobre su relación con Madonna: «Al principio teníamos una relación muy buena, como de hermanos. A medida que pasaron los años, me convertí en un padre contra el que rebelarse. Y ahora soy como su abuelo. Me dice: «eres tan jodidamente aburrido que no sé ni por qué sigo contigo»».

Madonna por su parte bromea sobre tener que compartirle con otros artistas e incluso con su familia y afirma que suele hacer lo contrario de lo que Guy sugiere: «En cuanto veo una mirada de miedo en sus ojos, sé que algo es buena idea. Le uso como veleta». En otras partes de la entrevista, Madonna ha hablado del punto en que se encuentran su biopic y su carrera musical.

Sobre la película sobre su vida, indica que ha estado escribiendo el guión durante los 2 últimos años, pero que es demasiado largo. «Es realmente duro para mí acortarlo. He estado en ello, pero es como cortarme las extremidades». También habla de salir de gira, como si fuera compatible con dirigir la película. «Estoy buscando maneras interesantes de reeditar mi catálogo introduciendo música a una nueva generación. Todo lo que ha pasado con ‘Frozen’ fue divertido, pero me desperté un día y me dije que estaba harta de vivir en el pasado. Quiero salir de gira de nuevo, soy una criatura escénica. Es donde me siento feliz».

En cuanto a las «maneras divertidas de reeditar su catálogo», y antes de que el próximo mes se edite su recopilatorio dance ‘Finally Enough Love’, esta noche podría haber nuevo single de Madonna. Según su web de fans DrownedMadonna, esta noche será el día elegido para la edición de ‘Material Gworl!’, el tema con Saucy Santana estrenado en el concierto del Orgullo de NYC, vagamente inspirado en ‘Material Girl’, que este año se ha viralizado en TikTok. Este lanzamiento, aún en el aire, no se ha confirmado a través de ninguna vía oficial.

