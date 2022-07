Dua Lipa habla sobre el incidente con fuegos artificiales de su concierto

Dua Lipa ha manifestado su opinión respecto al incidente ocurrido la noche del miércoles en su concierto de Toronto, en el cual una serie de fuegos artificiales fueron encendidos entre el público, resultando en heridas menores para tres asistentes. Los artífices del peligroso suceso todavía no han sido identificados.

Tras el incidente, la artista británica escribió un comunicado en sus stories de Instagram: «Crear un espacio seguro e inclusivo en mis espectáculos es siempre mi prioridad principal y mi equipo y yo estamos tan sorprendidos y confundidos por estos sucesos como vosotros». Ha dejado claro que hay una «investigación en proceso» por lo sucedido y que «todo el mundo involucrado está trabajando duro en esto para descubrir como ocurrió».

«Llevar este show a la realidad por mis fans ha sido una experiencia increíble y lo siento profundamente por las personas que se hayan sentido asustadas, inseguras o cuyo disfrute del concierto se haya visto afectado de cualquier forma», terminaba el comunicado la estrella de ‘Future Nostalgia’.

Según algunos vídeos grabados por fans en el momento, los fuegos artificiales empezaron a explotar en el suelo del recinto, el Scotiabank Arena, y la gente empezó a correr hacia la zona de asientos para tomar resguardo. En las redes, algunos asistentes han comentado que la seguridad a la entrada del concierto no se tomaban mucho tiempo para registrar las bolsas de la gente. De hecho, algunos fans han declarado que sus bolsas no fueron registradas en absoluto.

Fireworks were apparently smuggled into @DuaLipa's #FutureNostalgiaTour show in Toronto last night and was set off at the roof and the audience. Luckily, no injuries were reported. pic.twitter.com/3qkB9Ea6E7

— Dua Lipa Today (@LipaToday) July 28, 2022