Amaya, la vecina coraje de Móstoles, canta por Sia contra el ruido

A la lucha por ser “Amaia de España” entre Amaia Romero y Amaia Montero se ha sumado estos días una nueva contrincante: Amaya (con y griega, como Letizia con zeta). Amaya es una mujer residente en Móstoles que, junto a sus vecinos de la Avenida de Portugal, lleva mucho tiempo aguantando el ruido de unos locales nocturnos. Según cuentan, llevan más de ocho años sin poder dormir en condiciones, y soportando “ruido, basura, delincuencia y peleas” a cuenta de unas licencias dudosas (o, como dice Amaya, “pornográficas”). Hasta aquí, todo «normal».

La cosa viene cuando, después de quejarse de esta situación a un reportero de El Programa del Verano (Telecinco), Amaya empieza a cantar en directo una versión de ‘Titanium’ (sí, la de Guetta y Sia) con la letra adaptada para la situación: “ayúdanos, difúndelo / basta ya, basta ya / esto no se puede aguantar / basta ya, basta ya / su ruido no se puede tolerar / y no nos callarán / su ruido no se puede tolerar / y no nos callarán”. Curiosamente existe una versión en español oficial de ‘Titanium’. Con otra letra, eso sí.

- Publicidad -

La presentadora de El Programa del Verano, Patricia Pardo (AKA una de las 200 AnaRosas entrenadas, que diría Victoria Martín), quiso saber si Amaya pensaba en una posible carrera artística para ese vozarrón, pero parece que es solo producto de las circunstancias: “nunca le he sacado partido de manera profesional, pero me vi en esta situación y decidí aprovechar este recurso”, explicaba. «Canto canciones protesta / con letra adaptada y un altavoz, fruto de la desesperación”.

Horas después de su emisión, Amaya había empezado a viralizarse, llegando a distintos medios de prensa digital por su original aparición en antena y recibiendo incluso la oferta de una conocida empresa para recibir gratis un curso de canto. Por supuesto, la arqueología cibernética ha encontrado su debut, una aparición en Telemadrid que pasó más desapercibida, donde cantó con mascarilla, claramente inspirada en aquella actuación de Gaga y Ariana.

- Publicidad -

Pero ojo, porque Amaya pronto tendrá material para sacar una mixtape: al día siguiente fue entrevistada en el programa Cuatro Al Día, y deleitó al personal con su segundo single, esta vez una cover del ‘Think’ de Aretha Franklin, donde el estribillo pasa de “freeeedooom, freeeedooom” a “hacen ruiiiidooo, ruiiiidoooo”. Porque Amaya es más abierta de miras que muchos indies, y lo mismo te canta por Aretha que por Guetta. Ojalá un tercer single de reggaetón con el que termine de poner el problema de su barrio en el mapa.

Lo mejor que he visto en la televisión nacional desde el desmayo de Sandrina.

La cover de Titanium que emocionó a David Guetta y Sia pic.twitter.com/G1flfcEHgL — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) August 5, 2022

OMG que ya tiene segundo single y es aún mejor. pic.twitter.com/3HG2lOxBkm — Iñaki Rincón (@inakirincon) August 6, 2022

- Publicidad -