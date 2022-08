The Big Pink regresan con un nuevo álbum después de 10 años

The Big Pink han anunciado la salida de su primer álbum en una década, después del lanzamiento de su segundo álbum, ‘Future This’, en 2012. El tercer álbum de la banda británica se llama ‘The Love That’s Ours’ y llegará el 30 de septiembre. Además, han compartido un nuevo single con vídeo musical incluido, ‘Rage’. Este sencillo es el tercero en una lista precedida por ‘Love Spins On Its Axis’ y ‘No Angels’.

Tras su segundo álbum, The Big Pink se disolvió. Ha sido ahora cuando el cantante y guitarrista Robbie Furze ha reconectado con la baterista Akiko Matsuura y reclutado un nuevo bajista, Charlie Barker. ‘The Love That’s Ours’ está producido por Tony Hoffer, quien ha trabajado con artistas como Beck o Air, e incluye colaboraciones de la mano de Jamie T, Jamie Hince (The Kills), Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs), Ryn Weaver y Ed Harcourt.

Furze ha dicho sobre el nuevo álbum que «llegar a este punto ha sido uno de los viajes más locos de mi vida», y ha descrito lo que este disco simboliza para él: «Es mi bandera en lo alto de la cima y muestra que finalmente entiendo lo que es importante de verdad». Sobre ‘Rage’, el nuevo single coescrito con Ryn Weaver, Furze también ha compartido unas palabras: «Trabajamos durante largas sesiones, a veces 12 o 18 horas, y ella (Weaver) no nos dejaba parar hasta que la canción estuviese acabada. ‘Rage’ vino de una de esas sesiones.»

Tracklist:

1. ‘How Far We’ve Come’

2. ‘No Angels’

3. ‘Love Spins On Its Axis’

4. ‘Rage’

5. ‘Outside In’

6. ‘I’m Not Away To Stay Away’

7. ‘Safe And Sound’

8. ‘Murder’

9. ‘Back To My Arms’

10. ‘Even If I Wanted To’

11. ‘Lucky One’