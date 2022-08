FLO es la nueva girl band de Londres formada por Renée Downer, Stella Quaresma y Jorja Douglas que ha venido a recuperar el sonido del pop de los 2000. ‘Cardboard Box‘, su primer single, recordaba a la época de Destiny’s Child, Aaliyah, Brandy… pero sonaba fresco con la producción de MNEK. El resultado era uno de los mejores temas de R&B del año.

‘The Lead’, el primer EP de FLO, incluye ‘Cardboard Box’ y otros cuatro cortes más, entre los cuales se encuentra ‘Summertime’ que, en un estilo parecido, y nuevamente con la implicación de MNEK, vuelve a ser un tema excelente. Es la Canción Del Día en este lunes de festivo nacional.

- Publicidad -

En estos tiempos de calor abrasador, ‘Summertime’ arroja frescura en el ambiente con otro beat atropellado inspirado en el trabajo de Darkchild, producido con sumo gusto, y con una melodía cantada a coro que es todo un «earworm». Como ‘Cardboard Box’, ‘Summertime’ es la mejor actualización que se podía hacer de este nostálgico sonido en 2022.

En ‘Summertime’, las integrantes FLO se van de vacaciones a la vez que se liberan de la sombra de un antiguo amor que ya no les interesa. Salen a beber, a bailar «hasta desmayarse» y a ponerse morenas, y disfrutan de las vistas de un ático o de su propia compañía. En el videoclip cogen un avión hacia Grecia, porque ellas «catch flights without the feelings».

- Publicidad -

Además de los temas mencionados, ‘The Lead’ incluye dos cortes aparentemente inspirados en la música de Aaliyah, el single ‘Immature’ y ‘Feature Me’, y se cierra con el acústico ‘Another Guy’.