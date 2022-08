El maravilloso Día de la Marmota de Superorganism

Superorganism ha editado este año su segundo álbum ‘World Wide Pop‘. Un trabajo de pop-batidora igual de colorido y burbujeante que su debut con el que el colectivo ha sumado más canciones estupendas a su discografía, como ‘Teenager’ o la composición que nos ocupa hoy.

Uno de los singles extraídos del reciente Disco de la Semana, ‘On & On’ es una de las canciones más puramente pop de Superorganism. Tanto es así que su estribillo «on and on and on» resulta inolvidable desde la primera escucha, como el de otras canciones con un estribillo igual o parecido. El truco de Superorganism a es sumar a ese estribillo un coro que aparece en la segunda mitad de la canción y que la eleva a la categoría de celestial. Es una de sus composiciones más redondas.

Como es habitual en Supeorganism, el acabado pop, casi chicle, de sus producciones y melodías esconde un mensaje más existencialista. En ‘On and On’ reflexionan sobre el eterno ciclo de la vida y los errores que se siguen cometiendo «una y otra vez». En palabras de la banda, ‘On and On’ habla sobre lo repetitiva que puede ser la vida de gira (lo compara con el Día de la Marmota), pero también sobre el hecho de «hacerse mayor y repetir los mismos errores».

Que ‘On & On’ es una de las canciones más pop de Superorganism es una apreciación que se demuestra con el hecho que cuenta con su videoclip más realizado hasta la fecha. En él, el grupo reflexiona sobre la nostalgia: «las épocas pasadas nos fascinan y las vemos con buenos ojos, como los 60, pero esos tiempos también estaban llenos de ansiedades que la nostalgia no captura». En el vídeo, Superorganism (o más bien el personaje protagonista) viaja a 2022 desde un futuro muy lejano, para demostrar que esos «buenos tiempos» realmente nunca existieron.

Con razón del nombramiento de ‘World Wide Pop’ como Disco de la Semana, JENESAISPOP charló con Superorganism hace unos meses. Entre sus declaraciones: «en nuestra cabeza intentamos ser mainstream». Ojalá el mainstream sonara un poco como ‘On and On’.