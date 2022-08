DJ Khaled revela tracklist de ‘God Did’, plagada de estrellas

DJ Khaled ha anunciado la tracklist y las impresionantes colaboraciones de su próximo álbum, ‘God Did’, que saldrá a la venta este viernes 26 de agosto. Entre los nombres confirmados se encuentran personalidades como Kanye West, Jay-Z, Drake o Eminem, entre muchos otros más.

Hasta el momento, el único adelanto de ‘God Did’ ha sido el sorprendentemente mediocre single ‘STAYING ALIVE’, con Drake y Lil Baby, el cual como no podía ser de otra forma interpola el famoso tema de los Bee Gees de 1977. Pese a que este tema es la única muestra que tenemos del sonido del disco, ahora que se ha revelado la tracklist descubrimos que en ‘God Did’ hay otra canción que hemos escuchado antes, y que tiene que ver bastante con Dios. Esta es ‘USE THIS GOSPEL (REMIX)’, al cual se han sumado Eminem, Dr. Dre y The ICU. La versión original la pudimos escuchar en el disco de Kanye West de 2019, ‘JESUS IS KING’.

El resto de las colaboraciones están completadas por Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend, Fridayy, Future, Lil Baby, Lil Durk, 21 Savage, Roddy Ricch, Quavo, Takeoff, SZA, Kodak Black, Nardo Wick, Don Toliver, Travis Scott, Gunna, Latto, City Girls, Juice WRLD, Jadakiss, Vory, Skillibeng, Buju Banton, Capleton, Bounty Killer y Sizzla. De todos estos, Drake, Lil Baby, Future, Roddy Ricch y 21 Savage son los únicos con dos apariciones en el disco.

— DJ KHALED (@djkhaled) August 23, 2022