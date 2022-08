Rina Sawayama dedica un baladoncio gigante a su «yo» pasado

Rina Sawayama ha publicado el cuarto single de su anticipado segundo álbum de estudio, ‘Hold The Girl’, el cual está listo para lanzarse el próximo 16 de septiembre. La poderosa ‘Phantom’, la Canción del Día, llega tras los singles ‘This Hell’, ‘Catch Me In The Air’ y la canción que da título al disco, ‘Hold The Girl’.

‘Phantom’ es un baladoncio pop con una estructura típica, pero Sawayama saca el máximo partido de ella. Tiene de todo: una melodía sólida, un build up satisfactorio, un estribillo explosivo y liberador e incluso un épico solo de guitarra a mitad de canción que parece sacado de las mejores power ballads de Bon Jovi. La letra, por otro lado, es totalmente emocionante y sitúa a la artista japonesa rememorando su «yo» pasado («muriéndose por gustar, buscando amor») y equiparando esta figura con la de un fantasma («No quiero hacer esto si eres tan solo un fantasma en la noche»).

La letra alcanza su punto álgido en el puente, en el que Sawayama admite necesitar a su «yo» pasado, el cual es imposible de recuperar («¿Cómo agarras a un fantasma? / Niña interior, vuelve conmigo»). Además, esta línea sirve como resumen del disco y de la canción del mismo nombre, ‘Hold The Girl’ («How do you hold a ghost?»). La propia Rina Sawayama también ha dado un poco de «insight» tras el concepto de ‘Phantom’: «Me di cuenta al ser adulta de que he pasado toda la vida complaciendo a otra gente y no dándome cuenta de la diferencia entre lo que yo quería y lo que otra gente quería de mí. Intento contar esta historia a través de las letras de los versos, mientras que en el estribillo lamento la pérdida de mi yo verdadero».



