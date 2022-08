Nicki Minaj y Doja Cat estarán en el nuevo disco de M.I.A.

M.I.A. anunció su nuevo álbum ‘MATA’, aun sin fecha concreta de salida, el pasado mayo junto con el lanzamiento del single ‘The One’. Desde entonces, la artista británica ha compartido el segundo single del álbum, titulado ‘Popular’, y no hemos tenido más noticias sobre el disco hasta ahora, cuando M.I.A. ha dado unas pistas bastante claras sobre dos grandes nombres que, al parecer, estarán en ‘MATA’.

En una historia de Instagram la cantante de ‘Paper Planes’ ha revelado que el disco tendrá colaboraciones por parte de Doja Cat y Nicki Minaj. Además, ha apuntado fuertemente hacia un lanzamiento del álbum en septiembre: «PRÓXIMAMENTE, LO PROMETO, HE TENIDO QUE ESPERAR DOS AÑOS PARA UN VERSO DE DOJA CAT… LUEGO PARA UNO DE NICKI… LUEGO PARA… NO IMPORTA, SI ‘MATA’ NO SALE EN SEPTIEMBRE LO FILTRARÉ YO MISMA».

‘The One’ significaba el primer tema de la británica tras el lanzamiento en NFT de ‘Babylon’ en 2021. En 2020, M.I.A. aparecía junto a Travis Scott y Future en la canción ‘FRANCHISE’. El último álbum de M.I.A. fue publicado en 2016 bajo el nombre de ‘AIM’.

