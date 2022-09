El festival Cala Mijas se celebra desde hoy 1 de septiembre y hasta el día 3 con un apabullante cartel que no se ha cortado en apuestas internacionales, sobre todo tratándose de una primera edición. Esta incluye a Arctic Monkeys presentando las nuevas canciones del inminente ‘The Car’, The Chemical Brothers, Röyksopp, Kraftwerk, Nick Cave & The Bad Seeds, Hot Chip, Bomba Estéreo y Róisín Murphy, entre muchos otros.

El festival, una de las mayores sorpresas de esta temporada, está ubicado en la localidad de Cala de Mijas, un territorio entre Fuengirola y Marbella que pertenece a Mijas, un municipio de algo más de 90.000 habitantes, el tercero más poblado de la provincia de Málaga. Como sucede en otros pueblos de la zona, se divide en Mijas Pueblo, más típico y uno de los “pueblos” blancos más bonitos de Andalucía, y la zona marítima, que está en plena Costa del Sol.

Como corresponde a un destino turístico costero, en verano la tasa de visitantes multiplica a la de los locales, hay mucho turismo de sol y playa, y bastantes hoteles, aunque no está tan masificado como otras zonas de la costa. Un tercio de la población censada es extranjera, con una colonia británica que provoca que en algunas calles apenas solo se hable en inglés, con guiris tostándose desde primera hora con la amplia oferta cervecera de los alrededores.

Durante el festival, si la resaca no es incapacitante, podría ser un buen plan dedicar las mañanas del festival a conocer este territorio tan hermoso de Andalucía. La zona invita a quedarse unos días más y disfrutar de escenas paradisíacas, llenas de lugares pintorescos, grandes atractivos y también un montón de contradicciones que le dan encanto y tanta vida a la Costa del Sol.



La playa

Cala Mijas se celebra en el Recinto Sonora Mijas. En septiembre todavía hace calor, aunque las noches son más frescas. Tanto la zona de conciertos como la de acampada están a unos 20 minutos a pie de la playa principal de La Cala, conocida como El Torreón, para disfrutar del Mediterráneo con todos los servicios que se le pueden pedir a una playa que, además, es accesible. La nudista más cercana, que muchos lo preguntáis, está a cinco minutos en coche y se llama Playamarina. A 15 minutos conduciendo está Cabopino, la playa naturista de Marbella, donde reina el ambiente y un territorio protegido de dunas que es un conocido lugar de esparcimiento.

Dónde comer

La comida es muy variada, con algunos lugares tradicionales, además de una gran oferta de cocina internacional. Los locales están diseñados sobre todo para atender a la enorme clientela visitante, casi toda extranjera. Al borde de la playa hay chiringuitos donde sirven espetos de sardinas y pescaíto frito con ensalada de pimientos, la comida malagueña de merendero. También hay opciones de todas las nacionalidades: restaurantes indios, turcos, japoneses, chinos o italianos, y no demasiado caros. También hay buenas pizzerías.

Destacamos un sitio muy especial que se llenará de festivaleros: una venta de carretera que está cerca del mar y se llama La Butibamba. Tiene más de 200 años de historia, y su plato de los montes se ha quedado detenido en el tiempo, como esos bocadillos de lomo en manteca que son famosos, pero que tomados a mediodía dan la suficiente energía como para resistir y empapar hasta la noche.

El pueblo



A unos 25 minutos en coche está Mijas Pueblo, que es más antiguo, de una época en la que no importaba vivir cerca del mar, con unas calles que merecen un buen paseo. Por el Ayuntamiento y por el Paseo de la Muralla espera un camino en el que se pueden visitar las ermitas, rezarle a la Virgen de la Peña o detenerse en alguno de los miradores, con unas vistas espectaculares de la sierra y del mar. Con restos visibles de la muralla árabe, Mijas tiene un conjunto histórico de gran valor y un patrimonio que se remonta a la época fenicia.

Perviven otras atracciones clásicas de la zona como el Carromato de los Max de miniaturas o los burro-taxis, un auténtico clásico en Mijas que surgió por casualidad en la década de los 60, que sobrevive como reclamo y que son como una institución en el municipio. Los burros tienen unas condiciones de trabajo supervisadas: tienen hasta un convenio laboral, no llevan a nadie que pese más de 80 kilos, y tienen una finca municipal para su retiro.

Senderismo: la senda litoral y la gran senda

Los amantes de la naturaleza, los deportistas y los paseantes tienen un punto ideal para disfrutar de la combinación de aire puro, camino recto y medioambiente. Este no es otro que la Senda Litoral, 6 kilómetros de pasarela integrada en la costa donde se puede correr, caminar o aprender de la flora y fauna del lugar. Hay incluso cartelería para los más curiosos y al parecer allí se avistan pájaros y cetáceos de todo tipo, por si uno no se queda satisfecho con la fauna festivalera después de tantas noches de desenfreno.

