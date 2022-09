Foo Fighters rinden homenaje a Taylor Hawkins en Wembley

El batería de los Foo Fighters, Taylor Hawkins, falleció el pasado marzo y ayer se celebró su concierto tributo en el estadio Wembley, presentado por Foo Fighters y complementado con una lista de estrellas impresionante: Paul McCartney, Brian Johnson, Liam Gallagher, Queen (Roger Taylor y Brian May), Lars Ulrich, The Pretenders, Stewart Copeland, John Paul Jones, Kesha y Supergrass, entre otros. Además, Elton John, Billie Eilish y Red Hot Chili Peppers enviaron mensajes dedicados al difunto batería.

Uno de los momentos más emocionantes de la velada fue cuando el hijo de Hawkins, Shane, se subió al escenario con los Foo Fighters para ocupar el lugar de su padre en la batería e interpretar, como no podía ser de otra forma, la canción ‘My Hero’ con tan solo 16 años. El propio Dave Grohl también vivió su momento de lágrimas durante la performance de ‘Times Like These’, la cual tuvo que parar brevemente para secarse las lágrimas, al igual que sus compañeros de banda.

«Nadie más podía hacerte sonreír, reír, bailar o cantar como él», exclamaba Grohl con una temblorosa voz durante el discurso inicial del concierto. «Nos hemos juntado con su familia y amigos más cercanos, sus héroes musicales y sus grandes inspiraciones para traeros una noche gigantesca para una persona gigantesca», continuaba el exmiembro de Nirvana antes de dar comienzo al evento con Liam Gallagher y el ‘Rock ‘n’ Roll Star’ de Oasis.

Algunos otros momentos de los Foo Fighters con compañeros de profesión fueron el ‘Back In Black’ de AC/DC con Brian Johnson y Lars Ulrich; ‘Somebody To Love’ con Brian May, Roger Taylor y Sam Ryder al micro (sí, el de Eurovisión), y ‘Helter Skelter’ con Paul McCartney. El 27 de septiembre se celebrará un segundo concierto en Los Ángeles, con Alanis Morrisette y Miley Cyrus, entre muchos otros.

🥲 EMOCIONANTÍSIMO. Shane, hijo de Taylor Hawkins, se pone a la batería y con 16 años le pega de esta manera acompañando a los Foo Fighters en 'MY HERO' en el homenaje a su padre en Wembley La canción… 'My hero'. 🖤#taylorhawkinstribute pic.twitter.com/0m39ievpUT — Criado el Enterado (@CriadoEnterado) September 3, 2022