Sorry anuncian conciertos en España y estrenan single

Sorry, que hace un par de temporadas despuntaran con su disco ‘925‘, están de vuelta. Llevan tiempo adelantando un nuevo álbum del cual ‘Let the Lights On‘ pasó por nuestra sección «Canción del Día» dado su espíritu bailable desde su perspectiva rock.

Y hoy estrenan un nuevo adelanto titulado ‘Key to the City’. Es la tercera canción que conocemos de ese segundo disco, pues antes también habíamos tenido oportunidad de descubrir ‘There’s So Many People That Want to Be Loved’.

Pero la noticia ahora es que el proyecto art-rock de Asha Lorenz y Louis O’Bryen actuará el 28 de febrero en Sidecar (Barcelona) y el 1 de marzo en Wurlitzer Ballroom (Madrid) para presentar este segundo álbum del que hablamos. Las entradas estarán a la venta en DICE el viernes 9 de septiembre a las 10:00 a un precio de 16 € más gastos de distribución.

Os recordamos que el disco ‘Anywhere But Here’ saldrá el 7 de octubre, editado por Domino Records y producido por Adrian Utley de Portishead.

01. Let The Lights On

02. Tell Me

03. Key To The City

04. Willow Tree

05. There’s So Many People That Want To Be Loved

06. I Miss The Fool

07. Step

08. Closer

09. Baltimore

10. Hem of the Fray

11. Quit While You’re Ahead

12. Screaming In The Rain

13. Again



