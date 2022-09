Gus Dapperton, a punto de visitar España, versiona ‘Landslide’

Gus Dapperton, autor de los discos ‘Where Ponny People Go to Read‘ (2019) y ‘Orca‘ (2020), y de hits como ‘Prune, You Talk Funny’, ‘Moodna, Once with Grace’ o ‘Post Humorous’, visita esta semana España dentro del marco de su gira europea. El 9 de septiembre actúa en la sala 2 de Apolo de Barcelona, y el 11 de septiembre lo hace en la sala Cool de Madrid. Las entradas siguen a la venta.

Artista invitado, también, en el macrohit ‘Supalonely’ de BENEE, Dapperton es uno de los cantantes más queridos asociados al bedroom-pop desde su debut en 2016, y también uno de los más reconocibles gracias a su peinado tipo corte de tazón. Hoy suma casi 2 millones de oyentes en Spotify y, estos días, ha dado un paso adelante en su carrera fichando por Warner. Su primera referencia con la multinacional es una versión de ‘Landslide’ de Fleetwood Mac.

Si ‘Landslide’ ya era una de tantas melodías maravillosas de Fleetwood Mac, Gus la pasa por un filtro más dream-pop y ambiental, sustituyendo las guitarras acústicas de la grabación origina por un atmosférico arreglo de sintetizador que nos lleva -aunque sea vagamente- a los créditos de inicio de ‘Twin Peaks’. Poco después emerge en la grabación un piano, reforzando el componente melancólico de la pieza.

La música de Gus Dapperton incorpora influencias del pop, el rock’n’roll de los 70 y la new wave de los 80 y transmite una personalidad reposada, evidente en el tono de su voz, mientras sus letras pueden versar sobre rupturas sentimentales o sobre la frustración sexual.

A falta de noticias sobre un nuevo álbum de estudio de Dapperton, el cantante estadounidense ha publicado más novedades este 2022. En concreto, ha aparecido como artista invitado en ‘Meteorite’, el nuevo single de Anna of the North.