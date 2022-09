¿Valía la pena que salieran las inéditas de ‘MOTOMAMI’?

Rosalía ha decidido dar un impulso a la era ‘MOTOMAMI‘ -que no lo necesitaba, el disco sigue entre los tres más exitosos de España- y ha publicado una edición ampliada que incluye hasta 7 temas antes inéditos, incluido, por supuesto, ‘DESPECHÁ’, oficialmente su primer gran hit internacional. Merecía aparecer en su álbum madre aunque fuera a posteriori.

Hasta quienes dudamos, en un primer momento, sobre el merengue de ‘DESPECHÁ’ -que existimos- nos hemos tenido que comer nuestras palabras. Ahora el debate no se halla en si ‘DESPECHÁ’ mola o no, sino en si es la canción del verano o lo es la de Quevedo. Y qué bien porque, si Rosalía llevaBA años currando para que una canción suya lo petara de esta manera, finalmente puede decir que lo ha conseguido.

Sin embargo, la reacción al resto de canciones de ‘MOTOMAMI +’ está siendo muy diferente, tanto que, en el hilo de Rosalía activo en los foros de JENESAISPOP, en el mismo día de salida del disco, reinaba el silencio. «No estamos comentando porque no hay nada que comentar, verdad?», planteaba el usuario Dardo, como si, de repente, no viviéramos en la era de Rosalía.

Le doy la razón, solo en parte. El disco está funcionando en Spotify pero, como apunta Zarko unos comentarios atrás, la novedad que ofrece se reduce a una «colección de descartes». Nadie espera que de ‘CHIRI’ nazca otro hitazo de Rosalía aunque, visto el éxito de ‘DESPECHÁ’, todo puede pasar. Además, de los cortes inéditos, es el mejor de todos, puro ‘MOTOMAMI’ en su impulida mezcla de beats machacones, pianos, referencias flamencas, coros a lo ‘Medúlla‘ y otras referencias populares, de Canelita a la heroína. La pregunta es si estos descartes son presentables o no, si valía la pena que salieran para ampliar el mundo de ‘MOTOMAMI’ o en absoluto. Y ahí es donde surge el debate.

En el citado hilo, JonPGz expresa que las canciones nuevas le han gustado, pero «entiendo que se quedasen fuera», y elanonimotranquilo va más allá: «A mí me parece que se quedaron fuera y que nunca deberían haber salido». Confieso que he llegado a la misma conclusión cuando he escuchado, ya no el interludio de ‘Thank Yu :)’, innecesario aunque simpático, sino una canción con tan poco gancho como ‘LAX’, que además no puede sonar más inacabada; o ‘AISLAMIENTO’, de melodía algo «cheesy» para lo que ofrece ‘MOTOMAMI’. Sí me ha hecho gracia la machacona ‘LA KILIÉ’ porque me ha recordado a ‘Pose’ de Rihanna. Y, si el remix de ‘CANDY‘ con Chencho Corleone no aporta muchísimo a una canción que ya había sido número 1 en España, el directo de ‘LA FAMA’ sí me hace pensar que un disco en vivo de Rosalía sería una buena idea: en el contexto del directo, y sin la presencia forzada de The Weeknd, ‘LA FAMA’ suena completamente maravillosa, mucho más relajada y libre de lo que lo hace en la versión de estudio.

Pero las pistas nuevas de ‘MOTOMAMI +’ sí aportan detalles interesantes a la era. ‘AISLAMIENTO’ es probablemente la canción más explícitamente dedicada a «la fama» que ha escrito Rosalía, tanto que incluye referencias a TMZ y a los paparazzis. En ese sentido, una frase como «hay un muro entre yo y el mundo» suena especialmente emotiva, y Rosalía, siempre por delante, deja claro que sigue con los pies en la tierra. «No quiero que pienses que eso me da orgullo», canta después. En ‘LAX’ relata: «Tengo el yard que tú no tendrás / pero tú tienes todo lo que perdí». Como tantas nuevas estrellas, Rosalía se debate entre la fanfarronería y el luto por una vida anterior que ya no recuperará.

Menos ofrecen estas canciones en lo musical. Littlebird concuerda: «Para haber sacado eso, no hubiera sacado NA-DA. No compro ninguna tampoco». Sin embargo, Zarko aporta una visión diferente muy interesante: «A mí que salgan, me gusta. Hace unos años hubieran sido b-sides de los singles, que habríamos guardado/comprado según nos gustasen o no. En la época del streaming, quizás eso ya no tiene tanto sentido, pero que salgan en pack como «anexo» al disco nos deja ver qué otras ideas estaba barajando y algún tema resultón seguro que pillamos». Las inéditas de ‘MOTOMAMI’ no son esenciales pero tener acceso a ellas, poder rebuscar en ese cajón de ideas descartadas que forman parte de un disco histórico, también es un regalo al que a Rosalía le contestamos con un: thank you :). Y de las inéditas de ‘El mal querer‘ ya casi, casi ni nos acordamos…