Peligra la gira mundial de Post Malone, hospitalizado tras una caída

Post Malone se encuentra de gira por Estados Unidos presentando su disco ‘Twelve Carat Toothache‘, pero los conciertos se han visto al menos momentáneamente interrumpidos. El artista tenía que actuar este sábado 24 de septiembre en Boston, cuando decidió dirigirse a sus seguidores en Twitter para explicar por qué el concierto no era posible.

El artista sufrió una grave caída en St Louis durante el show el pasado 17 de septiembre. El vídeo, por supuesto, está en las redes. Aunque en principio pudo continuar con el tour, pues fue hospitalizado y luego dado de alta con unos analgésicos, su lesión en las costillas ha vuelto a manifestarse. Ha explicado Post Malone: «anoche me encontraba perfectamente, pero hoy la sensación es completamente diferente. Tengo serias dificultades para respirar, y tengo un dolor similar a una puñalada cuando respiro o me muevo. Estamos en el hospital ahora, pero con este dolor, no podré hacer el concierto de esta noche. Puto lo siento».

- Publicidad -

La gira de Post Malone debería retomarse este martes 27 de septiembre, extendiéndose durante todo el mes de octubre y noviembre por Norteamérica. Y eso incluye dos fechas importantes en el Madison Square Garden de Nueva York, entre muchísimas otras. En enero tenía que ir a Australia y Nueva Zelanda. Veremos qué de todo esto es posible.

‘Twelve Carat Toothache’ está sudando tinta para llegar al millón de copias vendidos a nivel global, cuando otros discos del artista como ‘Stoney‘ (2017), ‘Beerbongs & Bentleys‘ (2018) y ‘Hollywood Bleeding‘ (2019) se mueven entre los 7 y los 9 millones según las estimaciones de Mediatraffic.

- Publicidad -

Eso sí, ‘I Like You‘ con Doja Cat ha sido muy bien acogida por las radios estadounidenses y esta semana continúa en el top 5 del Billboard Hot 100. El problema es que otras pistas del disco se han quedado estancadas entre los 10 y los 20 millones de reproducciones, algo insólito para sus estándares.

Posty fell on the stage tonight. 😖 Seems like he’s okay, and back performing. #TwelveCaratTour — Hope you feel good, @PostMalone! pic.twitter.com/5sWd0ZVLoB — Post Malone News (@NewsPosty) September 18, 2022