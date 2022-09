Los ganchos planeteros de Nadie Patín, esta noche en Madrid

Nadie Patín, que os presentábamos el año pasado con motivo de sus primeros EP’s y su actuación en Monkey Week, continúan con su carrera. El dúo de Jerez asentado en el power pop noventero y el noise pop planetero actúa hoy 30 de septiembre en Madrid. Su concierto en el Café La Palma está enmarcado en el ciclo Escenarios Vibra Mahou, que durante todo el otoño llevará a las salas conciertos de todos los estilos. Las entradas están disponibles aquí.

Nos cuentan Nadie Patín, también definidos por su estética y nombre skater, que han terminado un disco que ya tienen grabado y masterizado. Su primer single verá pronto la luz. Es posible que forme ya parte de su repertorio, como también los pequeños hits que hemos escuchado durante el último par de años. Destacaba la urgencia de ‘Siete láminas’ (2021), donde en ‘Pedregalejo’ se pegaba como una lapa su estribillo «de haberlo sabido, no me hubiera ido», y donde desafiaban la tradición romántica de ‘Romeo y Julieta’ con la frase «por cosas del amor no se ha muerto nadie».

Son ciertamente pegadizos sus estribillos y trotona su base rítmica, haciendo que imaginemos ‘Nunca es suficiente’ como una fiesta de pogo: «dime cuántas veces lo he intentado y no he conseguido nada», repite cual hit que podía haber estado contenido en ‘Súper 8’. Solo que Selu no disimula nada su acento andaluz, dotando de un encanto especial a las grabaciones.

‘Las 7 menos 10’, ahora mismo su tema más oído en Spotify, y ‘María Terremoto’, el tema más destacado en Apple Music con su gancho «yo ya estaba roto», daban cuenta de la solidez compositiva de ‘Siete láminas’, ya antes de dar el paso definitivo hacia su puesta de largo. Próximamente, habrá novedades de Nadie Patín.







