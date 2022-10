Tegan and Sara juegan con el montaje en la divertida ‘I Can’t Grow Up’

Este viernes se estrena en Amazon la serie inspirada en la vida de Tegan & Sara ‘High School’: podéis ver el tráiler bajo estas líneas. Como recordaréis, se basa en el libro escrito por las propias hermanas.

Una semana después, el viernes 21 de octubre, llegará al mercado el nuevo álbum del dúo, ‘Crybaby’. Conocemos 4 singles que podéis escuchar aglutinados en las plataformas de streaming: ‘I Can’t Grow Up’, ‘Faded Like a Feeling’, ‘Yellow’ y ‘Fucking Up What Matters’. La primera es nuestra “Canción del Día” para este jueves.

‘I Can’t Grow Up’ es una de las canciones más Joy Division (teclados) y New Order (bajo) que jamás hayan grabado Tegan & Sara. Basada en la idea “dame tu amor” (el tema podría llamarse perfectamente “Gimme All Your Love”), la canción incluye un arreglo de Autotune en los coros cuando se dice su título.

El vídeo es sencillo pero muy efectivo, sobre todo por su montaje. Tegan & Sara juegan con el ritmo del tema, produciendo una de sus entregas más divertidas. No es casualidad que justo este haya sido el tema elegido para abrir ‘Crybaby’.



