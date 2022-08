‘High School’, primer tráiler de la serie sobre Tegan and Sara

El primer tráiler de ‘High School’, la serie de Amazon basada en el libro del mismo nombre de Tegan and Sara, ya ha llegado a las redes. Las propias Tegan and Sara actuarán como productoras ejecutivas, mientras que Clea DuVall servirá como directora y guionista. La serie se proyectará en exclusiva en el Toronto International Film Festival el próximo septiembre y se estrenará en el servicio Freevee de Amazon el 14 de octubre.

Las gemelas Railey Gilliland y Seazynn Gilliland son las elegidas para meterse en la piel de Tegan y Sara, respectivamente, tras ser descubiertas por el dúo musical en TikTok. Tegan compartió unas palabras sobre cómo las gemelas de TikTok llegaron a ser elegidas para el papel: «Había algo indudablemente intrigante sobre ellas, eran dulces y originales, e imposible dejar de verlas». El resto del reparto es completado por Cobie Smulders, que hará de la madre de las hermanas; Kyle Bornheimer, Nate Corddry y Brianne Tju.

La serie, al igual que el libro de memorias de 2019, contará el paso de Tegan and Sara por el instituto: primeros amores, primeros errores y primeros pasos hacia convertirse en el dúo musical que son hoy en día. Recientemente, Tegan and Sara anunciaron la salida de su próximo álbum, titulado ‘Crybaby’, que saldrá el 21 de octubre. Han lanzado dos singles, ‘Yellow’ y ‘F*****g Up What Matters’, ya disponibles en todas las plataformas.

